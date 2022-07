A Limone Piemonte il concerto de "Le Vibrazioni" in piazzale Boccaccio

Grande attesa a Limone Piemonte per il concerto de “Le Vibrazioni”, gruppo musicale pop rock italiano che salirà sul palco allestito nel Piazzale Boccaccio domenica 24 luglio 2022.

Per il terzo anno consecutivo, la Perla delle Alpi Marittime torna ad ospitare una tappa del Limone-Anima Festival, la rassegna di musica internazionale ideata dai fratelli Chiarlo in collaborazione con l’associazione culturale Arturo Toscanini di Savigliano.

“Siamo orgogliosi di aver rinnovato anche quest’anno la collaborazione e la sinergia con gli organizzatori dell’Anima Festival, confermando Limone come location di prestigio per eventi di grande rilievo – ha commentato il sindaco di Limone Massimo Riberi -. Un ringraziamento particolare va alle Fondazioni CRT e CRC e a tutti gli sponsor privati che con il loro sostegno hanno reso possibile l’organizzazione della manifestazione, nonostante le difficoltà legate alla ricostruzione dei danni causati dall’alluvione dell’ottobre 2020 che Limone ancora si trova ad affrontare”.

La band, formata da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda, accenderà il pubblico limonese presentando i brani del nuovo album “Vi”, ma anche riproponendo i suoi maggiori successi come “Dedicato a te”, “In una notte d’estate” e “Vieni da me”.

L'evento, patrocinato dal Consiglio regionale del Piemonte, si svolgerà all’aperto, nel Piazzale Boccaccio alle 21.30, con ingressi a partire dalle 20.

La partecipazione al concerto è gratuita, fino ad esaurimento posti e previa prenotazione telefonica all’Ufficio Turistico di Limone al seguente numero: 0171 925281. È possibile anche registrarsi recandosi di persona nell’Ufficio Turistico. Si specifica che le richieste pervenute via email non saranno prese in considerazione.

Sarà possibile ritirare i biglietti presso l’Ufficio Turistico, in via Roma 30, sabato 23 luglio pomeriggio dalle 15.30 alle 19 e domenica 24 luglio dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. A partire dalle 20 di domenica 24, i biglietti saranno distribuiti direttamente presso il Piazzale Boccaccio. Dopo le 21 di domenica, i biglietti non ritirati verranno redistribuiti alle eventuali persone in lista di attesa.

Info e prenotazioni: Ufficio Turistico di Limone: 0171 925281.