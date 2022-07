Il concerto sinfonico di Ferragosto a quota 1.866 metri a Limone Piemonte. Sarà un'edizione plastic free [VIDEO]

Il concerto di Ferragosto torna in presenza e riparte dalla località che aveva ospitato l'ultima edizione pre-pandemia: Limone Piemonte.

Un segnale di attenzione per un territorio gravemente ferito dall'alluvione del 2 e 3 ottobre 2020, che ha non solo danneggiato il paese e la valle ma, soprattutto, ha interrotto il collegamento con la Francia attraverso il colle di Tenda.

L'evento è stato presentato oggi nella Sala Trasparenza della Regione Piemonte. Da parte di tutti gli intervenuti, a partire dal vicepresidente della Regione Fabio Carosso, la soddisfazione di un ritorno dell'evento, alla sua 42ª edizione, in presenza, per "farlo tornare quello che era: tante persone insieme ad ascoltare un bellissimo concerto sinfonico".

L'evento si svolgerà a 1860 metri di quota, nella conca dove si trova Capanna Niculin, sulla pista Pancani. Il grazie del sindaco di Limone Massimo Riberi per l'attenzione verso il suo paese e il territorio, messo in ginocchio dalla tempesta Alex. "Siamo pronti a ripartire più forti e determinati che mai. Vi invitiamo a seguire questo meraviglioso concerto sulle nostre splendide montagne. Nel 2019 c'erano 20mila persone. Speriamo che siano ancora di più".

Francesco Marino, caporedattore centrale TgR Piemonte, ha evidenziato il grande impegno della testata per questo evento e in generale per la valorizzazione della montagna e dell'ambiente. "Il pubblico resta per noi il protagonista principale. L'evento è seguito da 700 mila persone, con punte di 1 milione di spettatori. Un risultato importante, tenendo conto della giornata festiva. Saremo in diretta, il 15 agosto, dalle 12.40 fino alle 14 circa, su Rai 3, su Rai international e su Rai Play".

Ci sono stati poi i saluti dei rappresentati degli enti che continuano a credere e ad investire sull'evento. Mauro Gola per la Camera di Commercio, Rocco Pulitanò per l'ATL, la Fondazione CRC e Beppe Carlevaris, oltre al consigliere regionale Paolo Bongioanni.

A suonare l'prchestra Bartolomeo Bruni, con una quarantina di elementi e con un programma musicale basato sul teatro in musica, con arie da Mozart a Rossini. Ad abbellire l'area del concerto anche le sculture dell'artista limonese Osvaldo Moi.

Per raggiungere l'area del concerto si potrà prendere la seggiovia Cabanaira dalla località Quota 1400. Da qui si sale a quota 2000 e si arriva a aCapanna Niculin con circa 15 minuti di passeggiata. A piedi, l'area si raggiunge partendo dal paese e passando dalla chiesa di San Giovanni e Lago Secco; in alternativa si può raggiungere lo chalet la Grogia e raggiungere la zona passando dal percorso della via Romana. Entrambi i percorsi hanno un dislivello impegnativo di circa 900 metri per una lungheza di 9 km circa. L'edizione 2022 sarà plastic free.

Il video realizzato da Andrea Parisotto