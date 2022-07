Scendono le temperature ma da domani scatta l'allerta gialla per temporali su tutta la Granda

Quando il caldo africano inizia a rallentare, ecco che arriva l'allerta gialla per temporali in Provincia di Cuneo. Oggi, martedì 26 luglio, limitata alla zona di pianura verso il torinese. Domani, mercoledì 27 luglio, su tutta la Granda. A segnalarlo è il bollettino dell'Arpa Piemonte: “Ancora temperature elevate per il pomeriggio odierno. Transito di una saccatura tra stanotte e domani mattina con rovesci e temporali e un calo termico”.

In particolare, nelle zone ad allerta gialla si prevedono “locali allagamenti, grandine, caduta di alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante”.

Come detto, scendono anche le temperature. Se oggi (martedì 26 luglio) l'Arpa invita alla cautela con una temperatura massima percepita di 32 gradi e una temperatura dell'aria di 31 gradi, domani e dopodomani (mercoledì 27 e giovedì 28 luglio) non è previsto alcun disagio, con temperature massime percepite di 28 e 29 gradi.