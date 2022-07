Pedalare in e-bike in Valle Po: un grande evento, nuovi e innovativi servizi

Sabato 16 luglio 2022 si è svolto l’evento clou della manifestazione Scalate leggendarie in Valle Po: più di 450 ciclisti hanno raggiunto Pian del Re la cui strada di accesso, per l’occasione, è stata tenuta chiusa al traffico dalle 9 alle 13, a partire da borgata Borgo di Crissolo. L’iniziativa, alla sua prima edizione in valle, ha avuto successo, con ottimi riscontri di partecipazione e di commenti positivi; sono arrivati bikers da diverse regioni d’Italia, per un totale di più di 450 ciclisti. L’iscrizione all’evento, totalmente gratuita, dava diritto al talloncino della giornata da apporre sulla bici e conservare, ad un buono gelato e ad usufruire del rinfresco finale a Pian del Re appositamente allestito.

La giornata di sabato 16, oltre all’evento ciclistico non competitivo, ha visto l’avvio della nuova attività di noleggio e-bike BikeSquare Monviso, presso la Porta di Valle – Valli Po e Bronda, un servizio di noleggio bici e proposte che si rivolge ad un pubblico non necessariamente sportivo e allenato, attrezzato anche per le famiglie. Alcune delle nuovissime e-bikes del neonato punto noleggio sono state utilizzate da amministratori dell’Unione Monviso e del territorio, nell’ambito dell’evento ciclistico di Scalate leggendarie.

L’apertura del punto di noleggio BikeSquare Monviso rappresenta una delle attività del progetto Smart Monviso promosso dall'Unione dei Comuni del Monviso, realizzato grazie ad un finanziamento della Fondazione CRC. Con esso nasce in valle una vera e propria rete di noleggio e-bikes con il sistema BikeSquare, che mette in collaborazione i punti noleggio già operativi in valle e le strutture ricettive del territorio, per una flotta complessiva di mezzi di tutto rispetto, pronta ad accogliere e soddisfare le richieste di un’utenza variegata, interessata alla scoperta del territorio tramite la mobilità attiva. Un servizio per cicloturisti, amanti della montagna e/o chi voglia passare una giornata all’aria aperta con la propria famiglia o con gli amici, per godere di un po’ di fresco, pedalare divertendosi esplorando i borghi ai piedi del Monviso, scoprire punti panoramici e assaggiare i prodotti tipici di montagna.

In dotazione al nuovo punto noleggio BikeSquare Paesana, affidato all’associazione Vesulus gestore della Porta di Valle, sono 12 e-bike per adulti, 5 bici elettriche per ragazzi dai 9 ai 12 anni circa, un co-pilot che si attacca alla bici dell’adulto e permette al più piccolo di partecipare attivamente alla pedalata, e un rimorchio per bambini piccoli. Il punto di noleggio ha a disposizione anche i seggiolini posteriori adatti a portare un peso fino ai 25kg.

Le modalità di noleggio sono innovative ed efficaci, attraverso la piattaforma che permette di noleggiare con semplicità all’indirizzo https://ebike.bikesquare.eu/ita/monviso.

Con qualche click, è possibile prenotare le e-bike e gli accessori, e ricevere velocemente risposta della loro disponibilità, nonchè visualizzare 5 percorsi in valle per esplorare la zona del Monviso in ebike, scoprirne i paesi, raggiungere la sorgente del Po oppure pedalare su strade più semplici e pianeggianti circondate da frutteti.

Sulla app collegata alla piattaforma, scaricabile gratuitamente, si può scegliere il percorso che si preferisce, posizionare il cellulare nel porta cellulare (fornito dal punto di noleggio e compreso nel costo del noleggio) e partire per il tour, sicuri di divertirsi alla scoperta di borghi e sentieri di montagna.

L’app suggerisce anche dove fermarsi perché il progetto prevede il coinvolgimento dei soggetti locali che si occupano di ospitalità, ristorazione e produzione di prodotti tipici. Questi punti saranno promossi sulla piattaforma e sull’app e saranno visibili ai cicloturisti mentre pedalano, permettendo loro di vivere un’esperienza completa scoprendo il territorio e i suoi sapori a bordo delle due ruote.

Il presidente dell’Unione, Emidio Meirone, esprime piena soddisfazione per l’avvio del sistema di noleggio ebikes BikeSquare Monviso: “Sono estremamente soddisfatto di questo nuovo servizio che costituisce un prezioso valore aggiunto al territorio. Saranno sempre di più coloro che scelgono la mobilità sostenibile per scoprire e vivere il territorio, un obiettivo questo anche dell’Unione, che prosegue nell’incentivarla con altri interventi come la realizzazione della pista ciclabile”.