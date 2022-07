Elicottero del 118 urta un albero con la pala dell'elica: danni e un po' di paura in Valle Maira [VIDEO]

Piccolo incidente, fortunatamente senza conseguenze significative, qualche giorno fa, per un elicottero del servizio regionale del 118 che, in fase di atterraggio nell'area del campeggio Lou Dahu a Marmora, in valle Maira, ha urtato un albero. Risultato: una pala dell'elica danneggiata.

Dopo alcuni giorni in cui il mezzo è rimasto sul posto, oggi, come riportato da alcuni siti che tracciano le rotte dei velivoli, è finalmente potuto rientrare alla base operativa di Torino.

Il video e le immagini stanno circolando in varie chat.