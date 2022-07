Addio ad Aurelia della Torre, la paladina delle donne imprenditrici

È mancata improvvisamente all'alba di questa mattina, sabato 30 luglio, Aurelia Della Torre, vicepresidente provinciale di Confcommercio Imprese Cuneo.

Era ricoverata all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Aveva 72 anni.

La ricorda Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Cuneo: “Una notizia che mi ha colto impreparato. Era una cara amica e ci siamo visti ancora alla cena 'Mille fiori nel piatto' in vi Roma. Le nostre carriere all'interno di Confcommercio, dalla fine degli anni 80, sono andate in parallelo. Era la mia vicepresidente provinciale, ma è stata per lungo tempo riferimento come terziario donna sia a livello provinciale che regionale, ma anche vicepresidente nazionale. Ha fatto parte del consiglio della Camera di Commercio di Cuneo a guida di Ferruccio Dardanello, ricoprendo il ruolo di presidente del Comitato provinciale per l'imprenditoria femminile, sapendo far sintesi ad un tavolo allargato che andava oltre le tematiche del commercio. Ha avuto anche una parentesi politica negli anni '90 come responsabile della Pari opportunità nel Comune di Cuneo.

Insomma una donna dalle mille sfacettature. Paladina delle donne imprenditrici, già in tempi non sospetti. Da oltre 30 anni portava avanti le istanze delle donne che fanno impresa, con una passione e una pacatezza fuori dal comune.

L'anno scorso, su mia proposta, era stata insignita del sigillo d'oro, un riconoscimento della Camera di Commercio che l'aveva inorgoglita. Per Confcommercio è una perdita grandissima”.

Aurelia Della Torre aveva gestito a inizio carriera il negozio "Giocagiò" in via Felice Cavallotti a Cuneo, poi si era dedicata al lavoro di PR a fianco del marito Mauro Pregliasco nella scuderia rally.

Oltre al marito, lascia il figlio Luca e la sorella Maria Teresa.

Non è ancora nota la data dei funerali.