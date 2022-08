Mondovì, nuove agevolazioni per le attività di somministrazione del centro storico e non solo

Come era stato anticipato nelle scorse settimane dal sindaco e poi in Consiglio Comunale, a Mondovì sono state rinnovate ed ampliate le agevolazioni sulla monetizzazione del fabbisogno dei posti auto a servizio delle attività di somministrazione e ristorazione del centro storico. Il provvedimento, scaduto il 30 giugno scorso per le attività di Breo e Piazza, è stato infatti rinnovato a partire dal 30 luglio 2022 sino al 31 luglio del prossimo anno e, per la prima volta, includerà anche le attività di somministrazione collocate negli altri rioni cittadini al di fuori del perimetro dei due centri storici.

"La novità del provvedimento è sicuramente l’ampliamento della scontistica riconosciuta, per la prima volta, a tutte le zone della città: Carassone, Ferrone, Altipiano, Borgato e così via. La volontà dell’amministrazione cittadina – commenta l’Assessore alle Attività produttive ed al Commercio, Alberto Rabbia – è da un lato quella di continuare ad incentivare gli insediamenti nel centro storico, ma anche quella di riconoscere importanti sgravi per tutte quelle attività collocate negli altri rioni cittadini. Un aiuto concreto nell’ambito del sostegno alla ripresa in un settore fortemente provato dalla lunga inattività e dalle pesanti limitazioni a cui sono state sottoposte tante imprese durante il periodo del Covid, che potrà anche essere di aiuto per la creazione di nuovi posti di lavoro".

Nel dettaglio, per le attività di somministrazione di Breo e Piazza (addensamenti storici rilevanti A1 e A2) l’abbattimento dei prezzi sarà del 70% per gli importi connessi all’ampliamento delle attività di somministrazione esistenti, del 90% per le nuove attività di somministrazioni riconducibili alla piccola ristorazione, ristorazione veloce e ristorazione tradizionale, e del 50% per le restanti fattispecie.

Sempre nell’ottica di incentivare e supportare la ripresa e lo sviluppo delle attività di somministrazione, le agevolazioni saranno estese anche alle attività ricadenti all’esterno dei centri storici (addensamenti commerciali A3 e A4), e saranno del 50% per gli importi connessi all’ampliamento delle attività di somministrazione esistenti, del 70% per le nuove aperture di attività legate alla piccola ristorazione, ristorazione veloce e ristorazione tradizionale e, infine, del 30% per le restanti fattispecie.

Cos’è la “Monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi”?

L’imprenditore che intende aprire una nuova attività di somministrazione, o che vuole ampliarla, deve dimostrare di soddisfare il fabbisogno di parcheggi conteggiato in base alla superficie ed all’ampiezza del locale. Tale fabbisogno può essere soddisfatto attraverso il “reperimento fisico” dei posti a parcheggio oppure attraverso la “monetizzazione” ossia il versamento di un corrispettivo in denaro (art. 8 LR 29 dicembre 2006 n.38).

Con questo provvedimento, di fatto, l’Amministrazione si schiera a fianco degli imprenditori, sostenendoli in maniera importante proprio nella fase iniziale dei propri investimenti. Gli oneri connessi alla monetizzazione dei parcheggi, in periodi di perdurante crisi economica, possono infatti costituire in alcuni casi un impegno economico davvero rilevante per l’investimento imprenditoriale nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.