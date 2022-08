Nasce l'Alleanza Verde e Civica: "La crisi climatica si può rallentare. Facciamolo insieme"

Si chiama "AVEC - Alleanza Verde e Civica" - un po' come la preposizione 'con' in lingua francese - , ed è un nuovo movimento ambientalista di portata nazionale.

A darne notizia per la provincia di Cuneo Roberto Cavallo, poco dopo l'Overshoot Day e in concomitanza con il meeting torinese dei ragazzi di Fridays For Future. Le ragioni del movimento - che chiarisce subito di non potersi organizzare in maniera efficace per partecipare alle prossime elezioni politiche (ma di voler dialogare apertamente con ciascun leader) - si collegano ovviamente alla situazione relativa alla crisi climatica ma puntano anche alla ricostruzione di un clima di fiducia nelle istituzioni.

"Abbiamo ancora un po’ di tempo per provare a rallentare e, in parte, invertire la rotta, in un momento in cui gli impatti della crisi climatica sono sempre più evidenti e preoccupanti - scrive Cavallo - . Non possiamo aspettare un giorno di più ad intervenire e mettere in pratica azioni concrete, e per farlo abbiamo bisogno di una persona che sa leggere le mappe, di una squadra che conosce tanto la barca quanto il mare e il tempo, e che sappia scrutare l’orizzonte ma anche di farsi venire i calli alle mani per ammainare le vele o spingere con i remi".

Il movimento cerca quindi numeri e rappresentanti credibili e pronti a impegnarsi. A QUESTO LINK tutte le informazioni.