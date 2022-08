Feste esagerate per celebrare le occasioni speciali

Festeggiare è bellissimo. E anche organizzare dei party, non limitandosi a partecipare a quelli di qualcun altro, può essere incredibilmente divertente. Ci sono i festeggiamenti comuni a tante persone, perfino su scala globale, come possono essere il Natale o il Capodanno, e altri più private ma che ritornano puntuali ogni anno, come i compleanni e gli anniversari.

Se si è soliti organizzare un party per una o più di queste consuetudini, è probabile che ci si ritrovi sempre con gli stessi amici e familiari, e che si creino col passare del tempo delle piccole tradizioni e abitudini, dai giochi che si fanno insieme, al tipo di dolce, alla location preferita dove festeggiare.

Ci sono però anche quei motivi di festa terribilmente speciali, perché dovuti a un'occasione unica, che succederà solo una volta nella vita: un Diploma, una Laurea, ma anche il trasloco in una nuova casa o un nuovo lavoro. Sono situazioni straordinarie, per cui anche i festeggiamenti dovrebbero esserlo! Per l'occasione vale la pena andare oltre la tradizione e magari trasformare in realtà tutte le idee più bizzarre e grandiose che si hanno da tempo per una festa degna di essere ricordata per anni.

Tutti gli accessori giusti per organizzare un party unico nel suo genere!

Il tutto deve però restare divertente e piacevole, e non trasformarsi in un'impresa titanica, o tutta la gioia del festeggiamento sfumerà via. Uno dei momenti più rischiosi è sempre quello degli acquisti, in cui non si trovano tutti gli elementi di cui si avrebbe bisogno, o sono terminati, o sono sparsi in mille negozi diversi, con conseguenti infiniti viaggi in auto e perdite di tempo... ma a questo c'è soluzione!

Per la fortuna degli amanti delle feste esagerate, esistono dei negozi che si occupano proprio di fornire i materiali più disparati per le feste, e non solo, permettono di ordinarli online per farli arrivare direttamente a casa propria! L'esempio più lampante è Party Shop Italia, un eCommerce con un vasto assortimento di articoli e con la possibilità di spedire in tutta Italia, ovunque ci sia una festa.

Ideare una festa partendo da un tema

Il primo passo per un party super ma ben organizzato è scegliere un tema. Ad esempio, per i festeggiati più piccoli esistono un'infinità di addobbi, accessori, palloncini, posate, piatti e bicchieri di carta e... perfino travestimenti, legati ai più svariati personaggi dei cartoni animati, dall'intramontabile Minnie alla new entry Ladybug, passando ovviamente dagli eroi dei fumetti come Batman.

Per una Laurea non possono mancare tocchi e foglie di alloro, ma il tema può essere ispirato al corso di studi in questione... o anche al film preferito del festeggiato, l'unico limite è la propria fantasia... e il livello di collaborazione degli invitati.

Dall'eleganza ai gavettoni, i mille volti delle feste

Le feste non devono essere per forza piene di colori e addobbi diversi: si può puntare invece sull'eleganza e su un'unica tinta, senza doversi accontentare dei soliti rosso, azzurro o giallo... ormai le gradazioni degli accessori per feste variano dal corallo al blu cobalto, fino a un curioso verde lime.

Per i più estremi invece si può puntare sulle feste in maschera... premurandosi di avvertire tutti gli invitati per tempo e procurandosi un paio di costumi di scorta per chi ne fosse sfornito. A proposito di costumi... questa volta da bagno, l'estate può essere il momento giusto per un party all'aperto – in spiaggia o in giardino – con bibite ghiacciate, giochi a squadre e immancabile gara di gavettoni finale.

Insomma, le idee e gli spunti sono tantissimi, e le occasioni per festeggiare ancora di più! Grazie alla vostra fantasia e al giusto eCommerce per party, ogni occasione importante potrà essere celebrata in modo memorabile!