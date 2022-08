Filippo Dapino, dopo oltre tredici anni di presidenza, non si candida più nel direttivo della Croce Bianca di Ceva

Si è tenuta lo scorso 26 agosto, presso la sede della Croce Bianca Ceva, l'assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche associative e Filippo Dapino, presidente del sodalizio per 13 anni, ha deciso di non ricandidarsi più all'interno del direttivo dell'associazione.

"Auguro a chi mi succederà buon lavoro" - spiega Dapino - con la volontà di mettermi in gioco e dedicare del tempo al volontariato, per più di 13 anni ho fatto parte di quest'associazione. Ho sempre sostenuto, e continuo a sostenere, l'importanza del volontariato come contributo molto importante nella formazione individuale e nei confronti della società, ragion per cui ho cercato di dare il mio contributo con la massima serietà e impegno. Con tanto lavoro e sacrificio è stato eretto in Ceva nel 2016, con la collaborazione dell'amministrazione Comunale, un monumento dedicato ai volontari di questa Associazione per ricordare il profuso e quotidiano impegno verso il prossimo.

RingraziandoVi quindi dell'opportunità e della fiducia concessami in tutti questi anni e le tante difficoltà affrontate, pandemia covid 19 e l'alluvione del 2020, con la presente comunico che non è più mia intenzione candidarmi nel Direttivo.

Un pensiero va a tutti quei volontari/soci che ci hanno lasciato prematuramente: Pietro Scagnoli, Dario Ciolini, Bruno Muratore e Teresio Uberti. Porgo a tutti voi un augurio di buon lavoro futuro."