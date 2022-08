Intervento nella notte da parte dei Vigili del Fuoco di Fossano per un'auto ribaltata a Trinità, nella frazione di San Giovanni Perucca.

La chiamata al centralino è giunta alle 2,45, contemporaneamente a quella del 118.

Recatisi sul posto i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo, mentre la persona a bordo dello stesso, fortunatamente ferita in modo non grave, era già stata presa in carico dai sanitari dell'ambulanza per le cure del caso.