Intervento dei Vigili del Fuoco di Bra per una fuga di gas ieri sera, intorno alle ore 20, in via santa Maria del Castello, quando gli abitanti hanno denunciato un forte odore.

L'incidente è stato provocato dalla rottura di una tubatura. Una volta giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza la zona e risolto il problema in poco tempo.

Non si segnalano feriti.