Cuneo, il Comune cerca membri per la commissione locale per il paesaggio

Il Comune di Cuneo ha lanciato una manifestazione d'interesse per la formazione della commissione locale per il paesaggio.



Chiunque fosse interessato - se in possesso dei requisiti indicati nel bando - può presentare la propria candidatura entro le ore 12 del 05 settembre compilando apposita istanza redatta in carta semplice, secondo il modello, allegando altresì il curriculum professionale individuale. Nel curriculum dovrà essere dato conto del titolo di studio, dell’esperienza maturata, delle eventuali specializzazioni, della partecipazione a corsi di formazione, specializzazione e master, delle pubblicazioni, dell’iscrizione agli ordini professionali, attinenti alle materie indicate nella legge e l’eventuale possesso dei requisiti indicati nel bando.



L’istanza, debitamente sottoscritta (in forma autografa o digitale), dovrà essere indirizzata alla sindaca e corredata dal curriculum professionale (anch’esso sottoscritto), con allegata copia fotostatica o scannerizzata (leggibile) di un documento di riconoscimento di identità del sottoscrittore.



L’istanza ed i relativi allegati dovranno pervenire (entro il termine perentorio sopra indicato):

- con plico chiuso riportante, oltre ai dati del mittente, la dicitura “NON APRIRE - manifestazione d’interesse per la candidatura a membro della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Cuneo”, indirizzato al Sindaco c/o il Comune di Cuneo via Roma n° 28 - 12100 Cuneo tramite Servizio postale o corriere privato (la responsabilità del recapito del plico resta a totale carico del proponente la candidatura), oppure consegna diretta all’Ufficio Protocollo della sede comunale (Via Roma n° 28)



- tramite posta certificata (p.e.c.) all’indirizzo protocollo.comune.cuneo@legalmail.it indicando nell’oggetto la dicitura “manifestazione d’interesse per la candidatura a membro della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Cuneo”



L’Amministrazione comunale provvederà a selezionare tra le candidature pervenute i cinque componenti della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Cuneo.



QUI si possono visualizzare il testo completo dell'avviso e la domanda di candidatura.