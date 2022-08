Vacche intossicate, Bergesio: "Massima solidarietà alla famiglia Olivero"

“Massima solidarietà all’allevatore Giacomino Olivero. Pieno appoggio alle iniziative a sostegno dell’azienda agricola”. Lo dichiara il Senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio, Capogruppo Lega in Commissione Agricoltura, commentando la vicenda accaduta sabato a Sommariva Bosco, dove un’azienda ha perso 50 vacche di razza piemontese, su una mandria di 230 capi, probabilmente a causa di un’intossicazione da sorgo.



Sabato scorso a Sommariva Bosco, le cinquanta vacche di razza Piemontese sono decedute in pochi minuti. La causa potrebbe essere un’intossicazione da sorgo, pianta erbacea che le mucche stavano brucando, ma si è ancora in attesa degli esami tossicologici effettuati da parte dell’Istituto Zooprofilattico sulle carcasse degli animali. Da una prima stima, i danni ammonterebbero ad oltre 150 mila euro.



“Per fare chiarezza sull’accaduto è essenziale attendere i risultati delle analisi svolte da Istituto Zooprofilattico e ASL CN2, anche per fornire eventuali indicazioni utili anche ad altri allevatori – afferma il Senatore Bergesio - . Non bisogna creare allarmismi che rischiano ulteriormente di abbattersi sul comparto zootecnico già provato da rincari e costi di produzione”.



Intanto il Comune di Sommariva ha attivato un conto corrente dove è possibile fare donazioni per il grave danno subito dalla famiglia Olivero Giacomino (IBAN: IT70L0306909606100000115303, Chiesa Parrocchiale S.mi Giacomo e Filippo. È importantissimo indicare la causale: donazione famiglia Olivero per danni ai capi di bestiame).



“Positivo che sia stata promossa una raccolta fondi a sostegno della famiglia Olivero Giacomino, costretta ad affrontare questa ulteriore, gravissima difficoltà. Se l’agricoltura è fiore all’occhiello dell’economia italiana, il merito lo dobbiamo a famiglie ed aziende che, con impegno e dedizione, portano avanti l’attività nonostante le grandi difficoltà che sono costrette ad affrontare, soprattutto negli ultimi anni”, conclude il Senatore Bergesio.