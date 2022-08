A Ceretto di Costigliole Saluzzo suonerà per la prima volta la nuova campana

Sabato 13 agosto, in occasione della messa dell’Assunta (alle 18), ci sarà una gradita novità: suonerà per la prima volta la nuova la campana della chiesa di Ceretto.



Presentata e benedetta sabato scorso, durante una cerimonia a cui hanno preso parte il parroco Claudio Margaria, il sindaco Fabrizio Nasi, gli assessori Sola e Colombero e il direttivo della Pro loco Ceretto, la campana sostituisce quella lesionata che non poteva più essere riparata.

Prodotta dalla fonderia Ecat di Mondovì, in questi giorni sarà posizionata in cima al campanile e qui collegata al sistema di automazione, predisposto dalla ditta Jemina.

Intanto i volontari della Pro loco, che si occupano anche della chiesa e della tensostruttura utilizzata per le cerimonie estive, hanno trovato un “padrino” e una “madrina” per la nuova campana: si tratta di Tullia Ferraris di Celle e Augusto Perosino, residenti a Torino ma da anni con seconda casa a Ceretto, frazione a cui sono particolarmente legati.