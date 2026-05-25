ELEZIONI COMUNALI / Rossana, Giuliano Degiovanni riconfermato sindaco per un secondo mandato

Giuliano Degiovanni è stato confermato per un secondo mandato alla guida di Rossana, ridente paese della media valle Varaita.

La sua lista “Insieme per Rossana” ha ottenuto 430 voti (60,72%), 8 le schede bianche, 17 le nulle.

Queste le preferenze ottenute dai candidati consiglieri: Patrizio Barile (65 preferenze), Manuele Barbero (44), Antonella Boero (25), Andrea Barberis (22), Wanda Burzio (19), Paola Servetti (19), Marta Rosso (15), Paolo Civalleri (13), Paolo Ponso (13), Massimiliano Giolitti (12).

In base agli accordi preelettorali condivisi con la squadra, Barile sarà il nuovo vicesindaco, mentre Barbero, assessore uscente, verrà riconfermato in giunta.

Commenta Degiovanni: “Soddisfazione e ringraziamento sia per l’esito elettorale che per i voti ricevuti e per la buona affluenza. Cercherò ancora di dare il mio contributo per il bene di Rossana. Sono sicuro di avere una squadra che lavorerà con me per raggiungere questo obiettivo. Con umiltà cercherò di ascoltare e condividere le future scelte con tutti coloro che amano il nostro bel paese”.