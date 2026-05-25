Il prossimo 29 maggio riapre la provinciale del Colle dell’Agnello fino al confine di stato

A partire dalle ore 17 di venerdì 29 maggio verrà riaperto al traffico veicolare il tratto della strada provinciale 251 compreso tra il chilometro 4,7, in corrispondenza dell’ex dogana, e il confine di Stato con la Francia, al chilometro 14,010. Torna così pienamente percorribile uno dei valichi alpini più significativi e suggestivi della provincia di Cuneo.

La decisione è maturata al termine dei sopralluoghi effettuati dai tecnici provinciali, che hanno escluso la presenza di condizioni di pericolo legate al manto nevoso residuo e verificato la piena percorribilità della carreggiata. La riapertura totale avviene in accordo con le autorità francesi competenti per il versante d’Oltralpe, nel quadro del protocollo di cooperazione transfrontaliera per la gestione della viabilità del Colle dell’Agnello.

Con il nuovo provvedimento vengono revocate le precedenti ordinanze che avevano disposto la chiusura invernale e, successivamente, la riapertura parziale fino a Pian dell’Agnello. Nei giorni precedenti l’apertura al traffico saranno completate le operazioni di rimozione della segnaletica temporanea e degli impedimenti installati durante il periodo di chiusura, così da garantire una circolazione regolare e in sicurezza lungo l’intero tracciato.

In occasione della riapertura è stato inoltre promosso un momento simbolico di incontro istituzionale, in programma lunedì 1° giugno alle ore 11 a Chianale. L’appuntamento vedrà coinvolti tutti i sindaci della Valle Varaita, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e l’assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna Marco Gallo, e intende sottolineare il valore strategico del Colle dell’Agnello quale infrastruttura fondamentale per la mobilità, il turismo e la cooperazione transfrontaliera.