ELEZIONI COMUNALI / A Elva il nuovo sindaco è Claudio Arneodo, eletto con 39 preferenze

Elva ha scelto Claudio Arneodo. E' lui il nuovo sindaco, eletto con 39 voti (il 72%) alla guida della lista Noi di Elva 2026.

Ha avuto la meglio sul vicesindaco uscente Dario Falcone (per lui 12 preferenze) e su Manuela Mattalia, scelta da tre persone.

Tra gli aspiranti consiglieri comunali anche Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale e segretario provinciale di Forza Italia (nella lista di Arneodo).

La nuova amministrazione è chiamata a mettere a terra i bandi e a gestire 20milioni di fondi del PNRR.

Sarà per questo che erano in corsa tre liste e il numero dei candidati consiglieri era pari quasi al numero dei votanti?



