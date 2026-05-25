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Politica | 25 maggio 2026, 17:00

ELEZIONI COMUNALI / A Elva il nuovo sindaco è Claudio Arneodo, eletto con 39 preferenze

Tre i candidati per il piccolissimo paese della Valle Maira. Sconfitto il vicesindaco uscente

ELEZIONI COMUNALI / A Elva il nuovo sindaco è Claudio Arneodo, eletto con 39 preferenze

Elva ha scelto Claudio Arneodo. E' lui il nuovo sindaco, eletto con 39 voti (il 72%) alla guida della lista Noi di Elva 2026. 

Ha avuto la meglio sul vicesindaco uscente Dario Falcone (per lui 12 preferenze) e su Manuela Mattalia, scelta da tre persone. 

Tra gli aspiranti consiglieri comunali anche Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale e segretario provinciale di Forza Italia (nella lista di Arneodo). 

La nuova amministrazione è chiamata a mettere a terra i bandi e a gestire 20milioni di fondi del PNRR. 

Sarà per questo che erano in corsa tre liste e il numero dei candidati consiglieri era pari quasi al numero dei votanti?


 

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