ELEZIONI COMUNALI / Costigliole Saluzzo, Fabrizio Nasi confermato sindaco. Luigi Molinengo il più votato con 354 preferenze personali

“Grazie a ogni costigliolese che ha scelto di darci ancora fiducia.

Questo risultato non appartiene a me: appartiene a una squadra. Dodici persone diverse per età, per lavoro, per storia personale — ma tutte con la stessa voglia di fare qualcosa di concreto per questo paese. Ognuna di loro ha messo in gioco il proprio tempo e il proprio nome, e questo per me vale più di qualsiasi voto.

Insieme abbiamo bussato alle porte, ascoltato, spiegato. Abbiamo incontrato i costigliolesi nelle piazze, nei bar, nelle case. E i costigliolesi ci hanno risposto con chiarezza. Non è una cosa scontata, e non la tratteremo come tale.

A chi non ci ha votato dico: il nostro impegno è verso tutta la comunità, senza distinzioni. Costigliole è di tutti, e noi amministriamo per tutti.

Ci sono cose avviate che vogliamo portare a termine e idee nuove che vogliamo trasformare in fatti. Lo faremo con la stessa serietà e lo stesso rispetto per le persone che abbiamo cercato di mettere in ogni scelta di questi anni. Senza scorciatoie, senza annunci vuoti.

Adesso si lavora. Con i piedi per terra, come sempre”.

Questo il commento a caldo del riconfermato sindaco di Costigliole Fabrizio Nasi, la cui lista – l’unica in corsa – ha ottenuto il 55,55%: 1261 le schede totali; 25 le schede nulle, 31 le bianche.

Il candidato consigliere più votato è stato Luigi Molinengo, braccio destro dell’assessore regionale Marco Gallo, che ha ottenuto una messe di consensi: ben 354 preferenze personali.

Al secondo posto il vicesindaco uscente Nicola Carrino (165), seguito dall’assessora Veronica Cappellino, Renato Giordanino (72), Ivo Sola (69, assessore uscente), Massimo Colombero (58, assessore uscente), Gavino Passerò (50), Remo Giordanino (20), Giada Chiappa (18), Marco Dalmasso (18), Erminia Persico (13), Sara Terzago (5).

Trattandosi di lista unica, entrano tutti in Consiglio comunale.