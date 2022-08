Cervasca pronta alla nuova edizione della festa di San Bernardo

Tutto pronto, a Cervasca, per la festa patronale di frazione San Bernardo. L'evento si terrà da venerdì 19 a lunedì 22 agosto, coinvolgendo l'intera comunità con momento conviviali, gastronomici e divertenti.

Il programma parte proprio venerdì sera, con la festa della birra: una serata di festa che vedrà protagonisti anche cocktail, panini, patatine fritte e pizza oltre la musica dei dei 'Max Mania' (cover band degli 883).

Sabato 20 si parte alle 14 con la gara a petanque riserva a frazionisti ed ex frazionisti. Alle 20 la grande raviolata (nel menù anche porchetta di Tarcisio con patatine fritte, formaggio e dolce) e in serata la musica dei 'Groove Jet'.



Domenica 21 alle 11.30 avrà luogo la S. Messa con processione e, alle 12.30, ci sarà spazio per un rinfresco sotto il porticato della frazione. A partire dalle 14 giochi popolari aperti a grandi e piccini e, alle 20, grande polentata con spezzatino e salsiccia, formaggi e dolce. La serata proseguirà con la musica dei 'Lou Pitakass'



Lunedì 22 alle 11.30 S.Messa in onore di S. Magno, alle 14 gara a petanque aperta a tutti e alle 15 giochi per bambini. Alle 20 cena con bollito misto e cappelletti (comprensiva di insalata, cotechino, formaggi e dolce) e poi l'ultima serata danzante con 'Orchestra Simpatia'.



Per le serate gastronomiche prenotazione sul posto oppure al 3333250849 (Luca) entro le 18 del giorno stesso.