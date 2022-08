Il Comune di Saluzzo "a totale disposizione per facilitare le operazioni di voto per le provinciali"

Dopo il Comune di Alba, anche quello di Saluzzo si fa avanti e si mette a disposizione per facilitare le operazioni di voto per le elezioni provinciali.

Manca l'ufficialità, ma la data sarà quella del 25 settembre, che coincide con la data delle politiche. Si punta ad avere quattro seggi in Granda: Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.

Alba si è già resa disponibile e lo fa, come detto, anche Saluzzo, per voce del suo sindaco Mauro Calderoni.



Preg. mo Direttore,

non c’è solo Alba pronta a mettere a disposizione i propri locali per realizzare un seggio per l’elezione del Presidente della Provincia.

L’improvvisa caduta del governo e le imminenti elezioni politiche stanno facendo passare in secondo piano questa importante scadenza per la nostra comunità locale ovvero il rinnovo della presidenza della provincia di Cuneo.

Quelle provinciali sono infatti elezioni di secondo livello che non si possono interpretare esclusivamente alla luce dei rapporti di forza politico-partitici. Occorre valutare e rappresentare gli equilibri presenti nei consigli comunali dei paesi e delle città.

Per questa ragione occorre fare ogni sforzo per garantire la maggior partecipazione possibile, attivando almeno un seggio per ogni quadrante al fine di agevolare le operazioni di voto, specie per gli amministratori delle aree più decentrate, rurali e montane, oltre a garantire pari dignità a tutti i territori della nostra provincia.

In considerazione inoltre della coincidenza di data, avendo il vice-presidente Antoniotti optato per il 25 settembre, l’ampliamento del numero dei seggi diventerebbe ancora più importante per evitare spostamenti troppi lunghi che mal si conciliano con gli impegni legati alle elezioni politiche a cui tutti sindaci sono chiamati.

Cordialità,

Il sindaco della città di Saluzzo