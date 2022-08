A fuoco un capanno in borgata tetto Romesin a Vernante

Incendio a Vernante nel corso della notte appena trascorsa, in borgata tetto Romesin.



Coinvolto un capanno con della legna e diversi attrezzi da lavoro, andato a fuoco per cause ancora da determinare. Non si segnalano feriti di sorta.



I vigili del fuoco di Cuneo sono intervenuti verso le 21.30 e hanno operato circa tre ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.