L’Ing. Gianmarco BIAGI è il nuovo Presidente di AISOM, Associazione Italiana per lo Sviluppo Organizzativo e Manageriale delle Imprese, che il Consiglio Direttivo Nazionale ha eletto nel corso dell’Assemblea Ordinaria Annuale degli associati tenutasi lo scorso 7 luglio 2022.

Gianmarco Biagi, imprenditore, che ha rilevanti esperienze manageriali ed associative, è stato votato all’unanimità e subentra a Stefano VERGANI – CEO del Gruppo Converg – che ha terminato il Suo ultimo mandato lo scorso 30 Giugno.

“E’ un onore per me assumere questo prestigioso incarico di cui sento la responsabilità. Sono entrato in AISOM circa tre anni fa incuriosito dalla sua crescente popolarità e dalla grande reputazione che, di giorno in giorno, l’Associazione andava ad accrescere e mi sono appassionato a questa sfida. Ho incontrato aziende socie molto innovative, moderne, attente alla responsabilità sociale e alla sostenibilità in modo concreto e non solo per dogmi. Sono entrato a far parte del Consiglio Direttivo Nazionale di AISOM in rappresentanza delle aziende socie dell’Emilia Romagna e ho vissuto gli ultimi mesi confrontandomi con il Past President, Stefano Vergani, e rilevando l’ottima reputazione che Vergani, il Comitato Direttivo, e le aziende associate hanno contribuito a dare all’Associazione in questi anni, a tutti i livelli, sia in Italia che all’estero. Sono orgoglioso di guidare questa organizzazione consapevole dell’enorme potenzialità che ha per le imprese e, indirettamente, per il nostro Paese”.

“Gianmarco Biagi è persona seria, capace, motivata, abituata a perseguire gli obiettivi e, soprattutto, a raggiungerli, lavorando in squadra - afferma il Past President, Stefano Vergani - e sono sicuro che con la Sua guida e con il supporto che ogni azienda socia ed il Direttivo Nazionale daranno, AISOM raggiungerà nuovi ambiziosi traguardi di sviluppo in Italia e all’estero, continuando nel solco della grande credibilità e del rispetto che, dalla sua costituzione, è stata capace di generare. La considerazione e la fiducia che tutto il Consiglio Direttivo ha attestato a Gianmarco, sin dalla Sua proposta di candidatura, motivano la particolare coesione del team direzionale; esprimo a Gianmarco tutta la mia sincera stima personale e professionale certo delle Sue capacità e della riuscita di un rinnovato progetto associativo”.

Gianmarco Biagi – dal 2018 è President di SettePuntoNove Holding (partecipazioni industriali settori arredamento, nuove tecnologie, automotive, servizi e training). E’ Board Member e CEO in varie aziende industriali multinazionali. Ricopre vari ruoli istituzionali come: Presidente di AICIM (Associazione Italia Cultura di Impresa e Management); Presidente CD Reti e Sviluppo industriale presso AICQ; Board member in scientific and technical committee of the Italian model for risk management in healthcare of the prestigious LUISS Business School. Già Presidente della media industria presso UNIndustria Bologna. Autore di varie pubblicazioni, in particolare: “Una Nuova prospettiva per lo sviluppo industriale delle imprese” (edito a cura di Confindustria e.), “Strumenti e strategie per la crescita internazionale e competitiva delle imprese” (edito da AICQ).