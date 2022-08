Fossano: via a settembre il nuovo percorso per volontari soccorritori della Croce Bianca

La Croce Bianca di Fossano propone per il mese di settembre 2022 un nuovo corso per volontari soccorritori.



Come sempre, non è necessario avere competenze specifiche, è sufficiente del tempo da dedicare alla collettività, spirito di iniziativa e curiosità per il mondo del primo soccorso ed attitudine per una attività che può davvero fare la differenza e contribuire a rendere più sicura la propria vita e quella degli altri.



È un modo intelligente per occuparsi della collettività, incontrando nuove persone e mettendosi a disposizione. È sufficiente avere più di 18 anni per unirsi alla Croce Bianca e entrare a fare parte di una squadra competente e che contempera tutte le età.



L'inizio del nuovo percorso per aspiranti soccorritori sarà a settembre e l'associazione è costantemente alla ricerca di nuovi innesti.



Principalmente è sufficiente essere maggiorenni e godere di buona salute.



Tutte le informazioni possono essere richieste contattando la sede fossanese di piazza della Paglia 3 telefono 0172.634968 mail: segreteria@crocebiancafossano.org