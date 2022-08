Cinque gruppi di mutuo aiuto per i caregiver: a settembre gli incontri con il Consorzio socio assistenziale del Cuneese

Il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, da una decina di anni, aiuta i caregiver a gestire le cronicità anche attraverso i Gruppi di Auto Mutuo Aiuto, riconosciuti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come uno degli strumenti di maggior interesse per ridare ai cittadini responsabilità e protagonismo, per umanizzare l’assistenza e migliorare il benessere della comunità.

Negli anni, i Gruppi del Consorzio sono aumentati: ad oggi sono quattro e da settembre se ne aggiungerà un quinto, aperto ai familiari di persone con disabilità che frequentano un centro diurno:

gruppo per caregiver di malati di Alzheimer (collegato allo sportello “Ascolto Alzheimer”);

gruppo per caregiver e malati di Parkinson (in collaborazione con l’Associazione provinciale la Parkimaca);

gruppo per caregiver di malati di S.L.A. (in collaborazione con l’Associazione provinciale A.I.S.L.A.);

gruppo per genitori di ragazzi con autismo (in collegamento con il Polo Autismo del Consorzio e dell’ASL CN1); Il Gruppo consente uno scambio periodico e costante tra persone accomunate dallo stesso disagio.



Frequentando il gruppo, fin da subito si percepisce che i vissuti di paura, sofferenza, ansia trovano accoglimento e gradualmente si trovano chiavi di lettura e strategie per gestire meglio il disagio.

Questi Gruppi non sostituiscono un percorso psicoterapeutico con gli specialisti dell’ASL ma costituiscono sicuramente un mezzo valido per assicurare un sostegno psico-sociale ed emotivo a tutti i partecipanti. Anzi, i due tipi di intervento si completano e potenziano a vicenda.

Da settembre, i cinque Gruppi di Auto Mutuo Aiuto del CSAC avranno anche la dicitura "Palestra di Vita", in quanto beneficiano di questa metodologia del Consorzio che comprende al suo interno, oltre l'auto mutuo aiuto, anche l’educazione alla salute (finalizzata ad aiutare i partecipanti a praticare uno stile di vita sano, pensare positivo e ad attivare le risorse, con la partecipazione di medici e altri specialisti), i rilassamenti proposti dal conduttore psicologo-psicoterapeuta, etc.

I Gruppi sono gratuiti e aperti alla partecipazione di qualsiasi persona residente sul territorio del Consorzio, previa prenotazione tramite il dott. Pietro Piumetti, psicologo del Consorzio, responsabile e conduttore dei Gruppi e dello sportello “Ascolto Alzheimer”(n. 3497943115).

Calendario degli incontri di avvio dei singoli Gruppi:

Gruppo per caregiver di malati di Alzheimer: primo incontro lunedì 26 settembre alle ore 14.30 c/o Sede Consorzio, Via Rocca de’ Baldi 7 Cuneo, Sala Peano (piano seminterrato)

Gruppo per caregiver e malati di Parkinson (in collaborazione con l’Associazione provinciale la Parkimaca): primo incontro martedì 13 settembre alle ore 16 c/o la sede dell’Associazione, P.za Marconi 7 Tarantasca;

Gruppo per caregiver di malati di S.L.A. (in collaborazione con l’Associazione provinciale A.I.S.L.A.): primo incontro sabato 24 settembre alleore 9.30 c/o Sede Consorzio, Via Rocca de’ Baldi 7 Cuneo, Sala Peano (piano seminterrato);



Gruppo per genitori di ragazzi con autismo: primo incontro giovedì 22 settembre ore 20.30c/o Sede Consorzio, Via Rocca de’ Baldi 7 Cuneo, Sala Peano (piano seminterrato);

Gruppo per familiari di persone con disabilità che frequentano i Centri diurni: primo incontro mercoledì 14 settembre alle ore 14 c/o Sede Consorzio, Via Rocca de’ Baldi 7 Cuneo, Sala Peano (piano seminterrato).