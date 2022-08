Dopo due anni di pausa, torna “La Sgambata” con l’Avis Bra

"Appuntatevi la data e allacciate le scarpe da corsa!": con questo appello l'associazione braidese annuncia il ritorno, domenica 4 settembre, dopo due anni di pausa a causa del Covid e delle relative restrizioni alle manifestazioni, della Sgambata dell'Avis Bra. Sarà la sesta edizione della corsa non competitiva e camminata che si snoderà, come da tradizione, per le vie di Bra con partenza dalla sede dell'Avis Bra presso l'ex ospedale cittadino e arrivo alla Zizzola. Sarà possibile, per chi lo desidera, visitare il museo ospitato nei locali della Zizzola.

La Sgambata è aperta a tutti: atleti, amici, simpatizzanti, donatori. Il ritrovo è fissato per le ore 8.30 di domenica 4 settembre presso la sede dell'Avis Bra in via Vittorio Emanuele, 1. Chi prenderà parte alla corsa non competitiva partirà alle ore 10.15 e coprirà una distanza di 11 chilometri. Chi sceglierà invece di camminare partirà alle ore 10.20 e percorrerà un tragitto di circa 5 chilometri. Saranno presenti il servizio medico e l'ambulanza. La manifestazione si svolgerò con qualsiasi condizione atmosferica.

Al termine dell'evento verranno assegnati premi ai tre gruppi più numerosi.

Il costo di iscrizione è di 6 euro. I primi 300 iscritti saranno omaggiati di una maglietta tecnica. Per tutti all'arrivo, ci sarà un panino con la salsiccia di vitello di Bra.

È possibile effettuare l'iscrizione il giorno stesso, ma è gradita la prenotazione. Per maggiori informazioni e per prenotarsi, contattare: Avis Bra (0172 420333), Silvio Malena (339 1450793), Antonio Martinengo (responsabile organizzativo, 345 3466634) o via e-mail l'indirizzo antonio.martinengo1951@gmail.com.