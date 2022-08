Sambuco diventa “un sipario tra cielo e terra”

Il Comune di Sambuco e la Compagnia Il Melarancio di nuovo insieme per accogliere turisti e residenti sotto il monte Bersaio. Una rassegna di teatro e musica con Compagnie che da varie parti d’Italia arrivano a Sambuco per raccontare storie e divertire grandi e piccoli. Il terzo ed ultimo appuntamento è previsto per domenica 28 agosto ore 18, in piazza Municipio – Sambuco.

La Compagnia Rasoterra porta in scena HAPPINESS.

Questo spettacolo di circo contemporaneo e arte di strada, grazie anche a una bicicletta acrobatica, alla motosega che crea momenti di suspense, vi farà vivere un momento di leggerezza, ma vi farà anche riflettere su come divertirsi nella vita!

Come trovare l’equilibrio fra l’accontentarsi di ciò che si ha ed il perseguire i propri sogni?

Con Happiness vi regaleranno una riflessione sulla felicità, quella che cerchiamo per tutta la vita, senza mai raggiungerla, pur essendo forse dietro l’angolo.

Per tutti ingresso gratuito

Lo spettacolo sarà realizzato anche in caso di maltempo.