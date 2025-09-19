Alba chiede l’estensione del progetto "Piemove": trasporto agevolato anche per i suoi universitari

“Piemove - Piemonte Viaggia Studia” è una misura della Regione Piemonte a sostegno della mobilità sostenibile e del diritto allo studio, rivolta agli studenti universitari under 26 con un Isee fino a 85.000 euro. L’iniziativa consente di viaggiare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico locale nei Comuni capoluogo aderenti.

Arriva da Alba la proposta di estendere il progetto regionale Piemove anche alle città che, pur non essendo capoluogo di provincia, ospitano corsi universitari, oggi escluse dal programma.



Il progetto, attivato dalla Regione Piemonte per il triennio accademico fino al 2027/2028, offre tali agevolazioni a condizione di effettuare almeno 60 validazioni l’anno, con rinnovo automatico previa verifica semestrale del perdurare dei requisiti. Finora i benefici riguardano Torino – incluso il collegamento con Grugliasco –, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli. Ulteriori scontistiche sono previste per gli studenti in atenei piemontesi che acquistino un abbonamento che include, oltre all’area urbana, anche la conurbazione.

“Salto nella civiltà”: definisce così l’iniziativa il consigliere Fabio Tripaldi

La richiesta, avanzata dai gruppi di maggioranza a firma di Luciano Giri ed estesa a tutti i presenti in Prima Commissione, ha il duplice obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile e alleggerire i costi per gli studenti, sostenendo al tempo stesso le città che hanno investito sulla formazione universitaria come Alba e altre realtà analoghe in Piemonte (tra cui Savigliano, Ivrea).

Definita dal consigliere Fabio Tripaldi un “salto nella civiltà”, la proposta intende sollecitare Regione e altri enti competenti ad aprire un confronto. Nel frattempo, il Comune di Alba ribadisce la volontà di mantenere alta l’attenzione sul tema della mobilità accessibile, che resta centrale anche a livello delle scuole primarie e secondarie di primo grado, date le cospicue cifre destinate al sostegno al trasporto scolastico degli alunni.

Università sì, superiori forse

Consenso unanime sul coinvolgimento degli universitari, per equiparare tutte le comunità che già accolgono studenti e fuori sede nei distaccamenti degli Atenei. Più complesso invece il tema di un’estensione delle agevolazioni anche agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado: questo snodo perplime sia il consigliere Massimo Reggio sia l’assessore alla Mobilità urbana e Trasporti pubblici Edoardo Fenocchio, i quali, nei rispettivi interventi, hanno espresso perplessità sulla sostenibilità economica di un beneficio così esteso, che comporterebbe un notevole impegno per i bilanci comunali. Posto che all’iniziativa è riconosciuta ugualmente grande validità nella misura in cui riesca a mantenere alta la sensibilità sul tema.