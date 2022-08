Saluzzo, un pic nic domenicale e un allegro spettacolo per un pubblico da 0 a 99 anni

L’azienda Gullino Srl si fa promotrice della prima di tre date di un’iniziativa originale e divertente per famiglie studiata da Associazione Arte terra e Cielo in collaborazione con Acb Eventi.

Domenica 28 agosto alle 16 nella meravigliosa cornice di Villa Belvedere di Saluzzo ( via San Bernardino 17) è in programma lo spettacolo "Magic music in achtung", una strampalata combinazione di illusionismo e musica in cui un mago e una cantante tentano un'improvvisata messa in scena, attraverso numerose fusioni sperimentali dei due linguaggi. Lo spettacolo è adatto ad un pubblico da 0 a 99 anni, l’ingresso è gratuito. In scena l’illusionista Pier Anselma e la cantante Paola Lombardo con il loro pupazzo Bajardo (regia Luisella Tamietto).

L’Associazione "Arte Terra e Cielo" che gestisce la storica dimora di proprietà comunale ha deciso di rendere questa giornata ancora più speciale, aprendo la villa a partire dalle 12,30 con la possibilità per le famiglie di godere della bellezza di un pic nic all’ombra di alberi secolari, immersi nel verde a pochi metri dal centro storico di Saluzzo, in una giornata che avrà ancora il sapore di vacanza.

“Dobbiamo ringraziare la generosità della Gullino Srl che con la sua disponibilità e il suo entusiasmo ha reso accessibile a tutti una giornata di spettacolo e spensieratezza - afferma Annachiara Busso organizzatrice dell’evento - Questo è il primo di tre appuntamenti pensati per le famiglie in un luogo magico per ritrovarsi a vivere una domenica di allegria e serenità, con la possibilità di assistere ad uno spettacolo spassoso e di alto livello è il modo migliore per rientrare dalle vacanze!".

Per chi lo desiderasse vi è la possibilità di prenotare il cestino pic nic con il pranzo da "La scatola delle torte" di Erika (costi e info al 3331201616 - ordini accettati sino a mercoledì agosto).

Prenotazioni e info per lo spettacolo al numero 3334414980. I prossimi appuntamenti saranno il 18 e il 24 settembre.