Un tragico incidente in montagna costa la vita all’industriale fossanese Alberto Balocco. Aveva 56 anni

Un tragico incidente in montagna è costato la vita ad Alberto Balocco. Cinquantasei anni compiuti ieri, giovedì 25 agosto, il presidente e amministratore delegato dall’industria dolciaria fondata dal nonno Francesco Antonio nel 1927 e tuttora controllata al 100% dalla famiglia risulta infatti tra le due vittime della tragedia consumatasi oggi nella zona dell'Assietta, comune di Pragelato (Torino). L’industriale era impegnato in un’uscita in e-bike insieme a un amico, il 55enne Davide Vigo, torinese residente in Lussemburgo, quando i due sono stati presumibilmente colpiti da un fulmine.



"La chiamata di emergenza – si legge nella nota diffusa nel pomeriggio dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese – è stata effettuata intorno alle 14 da una persona che transitava sulla strada in automobile e ha individuato i due ciclisti a terra, esanimi, verso il rifugio dell'Assietta. Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso e sono state allertate le squadre a terra del Soccorso Alpino e i Carabinieri. Nonostante condizioni meteo negative, l'eliambulanza è riuscita a sbarcare l’équipe che ha avviato le manovre di rianimazione cardiocircolatoria finché è stato possibile soltanto constatare il decesso dei mtbiker. In attesa dell'autorizzazione alla rimozione delle salme da parte del magistrato, l'eliambulanza è tornata operativa mentre le squadre a terra si sono attivate per il trasporto a valle. In considerazione delle condizioni meteorologiche in zona e delle prime indicazioni del personale sanitario, si può supporre che l'incidente sia avvenuto a causa di un fulmine".

Diplomato al Liceo Scientifico "Ancina" di Fossano, prima della laurea in Economia e Commercio a Torino, Balocco era da anni al timone dell’azienda di famiglia, industria dolciaria nota in tutto il Paese e che a Fossano occupa oltre 500 persone, realizzando un fatturato chiuso nel 2021 a quota 185 milioni di euro. Sposato con Susy, era padre di tre figli, Diletta, Matteo e Gabriele. Nel luglio scorso la morte del padre Aldo, cavaliere del Lavoro, spentosi a 91 anni .



Costernato il commento del sindaco di Fossano Dario Tallone: "Apprendo della triste scomparsa di Alberto Balocco in un tragico incidente, una notizia che ci lascia senza parole. Un grande dolore per la comunità fossanese. Una preghiera per lui e un abbraccio alla famiglia".

"Siamo sconvolti da questa tragedia improvvisa – sono le parole del governatore Alberto Cirio – che colpisce un amico, un imprenditore simbolo della nostra terra, che ha portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo. Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla famiglia di Alberto Balocco e a tutti i suoi cari.

“Sono profondamente addolorato per la morte improvvisa di Alberto Balocco, un amico e un imprenditore illuminato – dice il senatore Giorgio Maria Bergesio –. Questa tragedia colpisce profondamente la nostra terra che lui stesso, con i suoi prodotti, ha contribuito a far conoscere in tutto il mondo. Con tutta la comunità fossanese mi stringo alla famiglia e ai dipendenti della sua azienda in questo momento di profondo dolore. Una preghiera per Alberto, marito e papà esemplare”.

"La nostra provincia piange un fuoriclasse dell'imprenditoria – è il messaggio di cordoglio diffuso da Confindustria Cuneo –. L'improvvisa scomparsa di Alberto Balocco ci lascia sgomenti: rivolgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia che, a poco più di un mese dalla dipartita del papà Aldo, perde una persona di grande umanità, marito e padre amorevole, oltre che un imprenditore visionario. Alberto ricopriva il ruolo di amministratore delegato dell'impresa dolciaria fondata dal nonno nel 1927, i cui prodotti sono conosciuti in tutto il mondo. Entrato in azienda nel 1990 con la sorella Alessandra, ha contribuito a far diventare Balocco uno dei modelli imprenditoriali di maggior successo in Italia, grazie a una forte coesione familiare, alla capacità di innovare e di competere in mercati sempre più globalizzati.

Nel libro 'Volevo fare il pasticcere' ha raccontato la storia aziendale dalle origini ai giorni nostri".

"Esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Alberto Balocco, - afferma il deputato della Lega e sindaco di Genola, Flavio Gastaldi - un grande imprenditore cuneese che ha portato la sua terra in tutto il mondo. Ci uniamo al dolore dei familiari, dei dipendenti, dei collaboratori". "Una perdita inimmaginabile per Fossano, la Granda, l'Italia intera." - queste le parole di Giancarlo Fruttero, presidente Ascom Fossano - "E' una perdita umana indescrivibile..Era un animo disponibile, capace, ingerrimo, annientato in una tragica fatalità. Penso che quel che ha dato Balocco a Fossano sia una unicità nel campo imprenditoriale e commerciale. Non ho parole, solo tristezza e incredulità!".

[Col padre Aldo, mancato nel luglio scorso, e la sorella Alessandra]

[La zona dove è accaduto l'incidente lungo la strada dell'Assietta]

[Nel 2016 l'uscita di "Volevo fare il pasticcere", per i tipi di Rizzoli]