Beinette, per la patronale di San Magno una riuscita dodici ore di sport

Uno dei centri della vita estiva beinettese è stato il campetto parrocchiale, già col torneo, organizzato dai vivaci "Animatori dell’Oratorio" nel luglio scorso, in occasione della inaugurazione del nuovo campetto da beach volley (squadre di quattro giocatori, a sorteggio, iscrizione gratuita). Nel partecipato momento non è mancato il "Ludobus, divertimenti di una volta", per grandi e, soprattutto, piccini.