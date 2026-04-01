Manca solo una firma, ma presto piazza Foro Boario sarà piazzale Rita Levi Montalcini

Risale a metà del 2023 l'approvazione, da parte della Giunta comunale di Cuneo, di un lungo elenco di nuove denominazioni per piazze, vie e spazi del territorio comunale.

Ventuno, per l'esattezza. Con il fine dichiarato di compensare la stragrande maggioranza di intitolazioni che oggi in città sono al maschile, con nomi che riconoscano il ruolo e il valore delle donne negli ambiti culturali, scientifici, sociali, politici.

Tra le nuove denominazioni, quella di piazza Foro Boario, l’area di circa 15000 mq adibita a piazza, compresa fra Via Busca, Via Caraglio e Corso John Fitzgerald Kennedy, nonché delimitata dal muro perimetrale della ex “Caserma Cantore”, Si chiamerà presto piazzale Rita Levi Montalcini.

Manca una firma autorizzativa, ma la delibera c'è.

Rita Levi-Montalcini (Torino, 22 aprile 1909 – Roma, 30 dicembre 2012) è stata una scienziata di fama internazionale, nonché Premio Nobel per la Medicina nel 1986 e Senatrice a vita della Repubblica Italiana. Distintasi per la scoperta del fattore di crescita nervoso (NGF), condusse ricerche fondamentali nonostante le discriminazioni subite a causa delle leggi razziali. Il suo impegno scientifico, civile e culturale ha rappresentato un esempio altissimo di dedizione al progresso, alla conoscenza e alla dignità della persona umana.

Il suo è uno dei nomi di grandi donne che hanno segnato il nostro tempo e alle quali verranno intitolati spazi, vie e piazze dell'altipiano e delle frazioni. Da Tina Anselmi a Margherita Hack fino a Frida Khalo e Norma Cossetto.