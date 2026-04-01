A Savigliano appuntamento con “#ciparliconMc?”

“#ciparliconMc?” arriva a Savigliano: giovedì 9 aprile il libro scritto dall’imprenditore Alessandro Romano - ad di Euro1, la società licenziataria del marchio McDonalds in provincia di Cuneo - sarà presentato alle ore 18 presso la Crosà Neira, in piazza Misericordia.

Il libro racconta, in maniera simpatica e con dovizia di particolari, i “primi 25 anni” di lavoro, sacrifici e sfide in Granda di Euro1: duecento pagine ricche di ricordi, aneddoti e testimonianze di persone che hanno attraversato anche solo per un breve periodo, la “Galassia Mc”, scoprendo un mondo fatto di empatia, lotta ai pregiudizi, lavoro di squadra e formazione, utile per scalare i vertici dell’azienda ma anche da applicare in altri ambiti lavorativi.

L’evento, patrocinato dal Comune di Savigliano, sarà anche l’occasione per raccontare la storia del McDonald’s cittadino, aperto a fine del 2021 e che attualmente conta 46 dipendenti. Tra di essi la direttrice, Elisa Monteleone, insieme alla sua storica assistente Silvia Bruno e alla coordinatrice cuneese Giovanna Ghigo, compaiono - insieme a una trentina di colleghe e colleghi – nel novero delle protagoniste tra le pagine dei racconti e dialogheranno insieme alla giornalista Nadia Muratore, moderatrice dell’evento.

“Ringrazio l’Amministrazione di Savigliano per l’accoglienza e la sensibilità - sottolinea Romano - : sono certo che sarà una bella occasione per scoprire tante cose che sono nate o cambiate sul territorio in questo quarto di secolo e rendersi conto delle ricadute per ogni comunità locale a seguito dell’apertura di un ristorante. Un confronto costruttivo e divertente, che per me significa anche far parte di un territorio, di un contesto lavorativo ed occupazionale che negli anni mi ha dato molto e col quale desideriamo interagire con azioni dal valore divulgativo ma anche simbolico, come la pubblicazione di questo libro, che aiutano a fare la differenza”.

Infatti, come è nello stile Euro1 e in linea con la progettualità McDonald’s di restituire ai territori in cui si opera parte dei proventi dall’attività di ristorazione, per ogni copia del libro venduta, 5 euro saranno devoluti a Casa Ronald e ai progetti della Family Room Ronald McDonald, presso l’ospedale Infantile di Alessandria e ad altre iniziative di assistenza sociale promosse da associazioni del territorio cuneese. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.