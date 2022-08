In segno di rispetto per la scomparsa di Alberto Balocco nei prossimi giorni si ferma la fabbrica e vengono rimandati alcuni eventi fossanesi

Comprensibilmente la tragedia che ha colpito la famiglia Balocco e la città di Fossano influenzerà gli eventi dei prossimi giorni.

"La Notte delle Torri" evento organizzato dal Comune e in programma in piazza Castello venerdì 2 settembre é stato ufficialmente rimandato a data da destinarsi.

Parallelamente la Fondazione Fossano Musica, in una nota in cui si stringe alla famiglia di Balocco, ha comunicato che il concerto "la musica di Astor" dedicato a Piazzolla, programmato per martedì 30 agosto prossimo in "piazzetta delle uova" non si terrà, e verrà riprogrammato in futuro.

Da par suo, lo stabilimento Balocco ha comunicato ufficialmente la propria chiusura per lutto dalla sera di domenica 28 agosto alle ore 14 di martedì 30 agosto.