Gli eventi nel fine settimana in Granda: non c'è che l'imbarazzo della scelta

In tutto il cuneese tante iniziative da non perdere per sabato 27 e domenica 28 agosto tra feste di paese, enogastronomia, musica, spettacoli, castelli aperti e tanto altro

Ecco alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana. Molti di essi si svolgeranno all’aperto: consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione causati da eventuale maltempo. Le iniziative qui elencate sono organizzate secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it , www.visitlmr.it e https://langhe.net nelle sezioni dedicate

Sagre e feste patronali

Fino a domenica 28 agosto, a Farigliano prosegue la Festa del Bôn Vin con musica, danze, gastronomia, vino. Non mancheranno il luna park e le tante proposte culinarie. Sabato 27 alle 21 è in programma la serata danzante con Loris Gallo. Domenica 28 ci sarà la grande serata di chiusura con “Alberto e Simone”. Durante le serate la Proloco si occuperà del servizio ristoro presso la tensostruttura. Info e programma completo della manifestazione: www.facebook.com/prolocofarigliano

Prosegue a Cortemilia la Fiera nazionale della nocciola con tanti eventi che avranno come protagonisti la cultura, l’arte, la musica, la letteratura, lo sport e l’enogastronomia. Sabato 27 sono in programma dal mattino un convegno sulla nocciola, laboratori e uno spettacolo teatrale per bambini. Durante la giornata i “Timbales Percussion” animeranno le vie del paese. Alle 19.30 aprirà lo stand gastronomico e alle 21 andrà in scena Fluo Party con Dj set by Radio Vega e Bodypainting by Diego Bormida. Domenica 28 ci sarà la Fiera: le vie e le piazze del centro storico ospiteranno i produttori dal Piemonte e da altre regioni d’Italia, l’esposizione di macchine agricole e i negozi offriranno sconti sulla merce. Ci sarà la diretta radio con la postazione mobile di Radio Valle Belbo. In mattinata verranno assegnati vari premi, alle 12.30 e alle 19.30 verrà aperto lo stand gastronomico nel cortile del convento francescano. Nel pomeriggio appuntamenti culturali e durante la giornata “Marciapè Street Band” animerà le vie del paese. In serata, musica con “The Blues Brothers Tribùte Band Fabulous Rhythm and Blues Revue”. Info e programma completo su: www.fieranocciolacortemilia.it

A Pocapaglia i festeggiamenti di San Giusto si concluderanno sabato 27 agosto. Dalle 19.30 è in programma la serata gastronomica itinerante “Senza misura” con un ricco menù in collaborazione con i borghi. Alle 21 musica live con “I Lunatici” e dalle 23 DJ set. Info: www.facebook.com/PocapagliaProLoco

A La Morra la Mangialonga andrà in scena domenica 28 agosto, con le prime partenze in programma alle 10.30 da piazza Castello. Il percorso è di quattro chilometri con sei tappe golose per il palato, grazie ai piatti più tipici e ai vini più pregiati, e per gli occhi, immersi nei panorami mozzafiato della Langa. A partire dall’aperitivo con il Roero Arneis, la passeggiata con il classico bicchiere al collo scenderà quest’anno lungo il percorso verso frazione Annunziata. Prima tappa, i salumi nostrani accompagnati dal Dolcetto d’Alba. Poi, tajarin al ragù con Nebbiolo e Barbera e una passeggiata per fare spazio al piatto forte, il secondo di bocconcini di vitello al Barolo con polenta. Nei calici, il Barolo Docg dei produttori lamorresi. Per la quinta tappa, nei piatti la selezione di formaggi cuneesi ancora una volta con Barolo e infine i dolci alla nocciola per un brindisi conclusivo al Moscato d’Asti con musica e balli. Il costo è di 50 euro per gli adulti e di 20 euro per i ragazzi dai 13 ai 17 anni, mentre per i minori di 12 anni l’iscrizione è gratis. Info: www.facebook.com/mangialonga e www.mangialonga.com

A Montaldo Roero il "Ponte dei sapori" è in programma sabato 27 agosto alle 20.30 sul ponte sospeso tra le rocche. Prima della cena è in programma un aperitivo e carosello di finger food presso le “Isole dei Sapori”. Menù della serata: battuta al coltello, insalatina di galletto, uvetta e raschera, risotto gorgonzola e caramello, arista di maiale con prugne, torta alla nocciola con crema al moscato, caffè e vini dei produttori di Montaldo Roero. La cena sarà accompagnata da canti popolari e dalla musica del sax di Gianluca Roagna. Ticket di partecipazione 50 euro a persona. Info: www.comune.montaldoroero.cn.it/it-it/home

A Bricco de Faule, Cherasco, fino a lunedì 29 agosto è in programma la Sagra dello Gnocco. Sabato 27 alle 20.30 ci sarà la serata paella, a seguire si riderà con lo spettacolo di Marco e Mauro insieme a Tony d’Aloia. Domenica, al mattino, è in calendario il raduno dei trattori, il pranzo sarà alle 12.30 e nel pomeriggio alle 17 intrattenimento per bambini con lo spettacolo dell’illusionista Gabriele Ghigo. In serata dalle 20.30 cena a base di gnocchi e musica con Free Musica Band. Tutte le sere scatolata di beneficienza, servizio bar e Luna Park. Info: pagina Facebook proloco: www.facebook.com/ProlocoBricco

Sabato 27 agosto appuntamento a Marmora con “Val Mairo Chanto”, il festival della coralità folkloristica alpina. La manifestazione inizierà alle 15 con l’esibizione dei singoli cori partecipanti nei punti più caratteristici del paese. Alle 18 sfileranno le corali e canto di chiusura a cori riuniti. Alle 19 ci sarà il rinfresco per tutti i partecipanti, cantori e pubblico. Info: www.facebook.com/ValMairoChantoFestival

A Canosio, nell’alta valle Maira, domenica 28 agosto ritorna la tradizionale Festa del Nostrale d’Alpe. Una giornata alla riscoperta dei sapori e delle tradizioni, un omaggio a questo formaggio d’eccellenza, unicamente prodotto in Alpeggio, che rappresenta la storica tradizione agricolo/zootecnica della vita in alta montagna nel periodo estivo dei margari del cuneese. La festa inizierà alle 9 con la fiera dei prodotti delle Valli d’Oc, alle 10 yoga con l’alpaca, alle 11 laboratorio per fare il formaggio, alle 15.30 concerto con il gruppo Lou Tapage, alle 17 merenda per i bambini. Possibile pranzare dalle 12.30 con un menù a base di Nostrale di Canosio. Info: www.comune.canosio.cn.it

A Chiusa di Pesio appuntamento con Ciüsa Duvarta, in programma fino al 28 agosto, con tante iniziative per tutti. Sabato 27 agosto alle 15, il Complesso Museale Avena in collaborazione con l’Associazione Gira & Tuira propone una passeggiata alla portata di tutti, alla scoperta di Chiusa di Pesio e delle sue meraviglie, con esclusiva salita alla Torre Civica. Alle 17, appuntamento al Palaclima delle Aree Protette Alpi Marittime per il convegno “Cambiamenti climatici, risparmio energetico e acqua: quale futuro per il nostro Pianeta?”. Alle 19 si prosegue con la polentata e alle 20.45 ci sarà l’esibizione degli Sbandieratori del Rione Cattedrale di Asti e, dalle 21.30, Discociüsa con dj Nikko Gin e servizio bar. Domenica 28 agosto torna la Fiera con bancarelle, spettacoli, giostre, musica ed esposizione di veicoli e mezzi agricoli. Fin dal mattino, le vie e le piazze si animano di stand che vanno dall'artigianato locale all’antiquariato, passando per l’enogastronomia, prodotti agricoli a Km 0 e hobbistica. Alle 10 è prevista una passeggiata alla scoperta delle meraviglie di Chiusa di Pesio adatta a tutti. Dopo la messa ci sarà l’esibizione della Banda Musicale Guido Vallauri. Alle 12 e alle 13.30 il pranzo verrà servito dal Circolo ACLI di Frazione Combe. Il Complesso Museale Avena sarà aperto tutto il giorno con la possibilità di salire sulla Torre Civica. Nel pomeriggio animazione per bambini e ragazzi, presentazione e dimostrazione di un’unità cinofila antiveleno, show cooking con degustazioni, artisti di strada, dj Marcello e la Tequila Band. Info e programma completo: www.comunechiusapesio.it

A Limone Piemonte sabato 27 agosto dalle 16 alle 19 in Piazza San Sebastiano intrattenimento per i più piccoli con gli animatori del Ludobus, che faranno divertire il pubblico con i giochi di un tempo. In Biblioteca alle 17.30 Davide Ceraso presenterà al pubblico il suo libro “La direzione della coccinella”, ingresso libero. In serata musica e degustazioni di vino nel centro storico, con animazione fino alle 23. Domenica 28 agosto il paese ospiterà la Festa dell’Abaiya, manifestazione in costume di fine estate che rievoca la cacciata dei saraceni dalla Valle Vermenagna tra canti popolari e folklore. Protagonista delle celebrazioni sarà il gruppo folkloristico limonese, che animerà al mattino le vie del centro storico con musiche e balli tradizionali. Il corteo partirà alle 9 dalla chiesetta di San Secondo per poi giungere alla chiesa di San Pietro, dove alle 11.15 verrà celebrata la messa. In seguito, si terrà nel centro storico la cerimonia dell’investitura degli Abbà, quelli che un tempo erano i signorotti del luogo. Ci sarà anche la premiazione del concorso Premio Paese Fiorito. Alle 17, in zona Maneggio, ci sarà lo stage di ballo. Locandina su eventi agosto a Limone su: www.limoneturismo.it

A Niella Tanaro ritorna, sabato 27 e domenica 28 agosto, la Festa del Pane, manifestazione per celebrare il pane, dalle farine alla panificazione. Sabato 27 alle 10,30 inaugurazione della Fiera con l’impasto a mano del pane Barbarià, in seguito infornato nel forno comune di Niella, da parte dell’Ambassadeur du pain. Alle 11 la battitura del grano in piazza della chiesa. Non mancheranno pane e banchetti di prodotti gastronomici. Alle 12.30 il pranzo nella tensostruttura in piazza Giondo (gradita prenotazione) e nel pomeriggio premiazioni concorsi. Alle 20.30 cena di gala su prenotazione. Domenica 28 alle 9 visita alla mostra fotografica “Come eravamo nel ‘900. Il pane e i banchetti dei prodotti enogastronomici italiani”. Alle 10 inizio della panificazione del pane Barbarià e alle 12 il pranzo sotto la tensostruttura in piazza Giondo. Alle 14.45 l’incontro curato e promosso dall’Ambassadeur du pain “Barbarià tra storia e tradizione”; alle 16 la presentazione del libro “Il patrimonio artistico medievale di Niella Tanaro”. Alle 17 la battitura del grano in piazza della chiesa. Alle 20 cena in piazza Giondo. Alle 22 il concerto di chiusura della fiera con il coro polifonico Cum Corde nella Confraternita di Sant’Antonio su prenotazione. Info: www.comune.niellatanaro.cn.it

Sulle Alpi Occidentali e a Coumboscuro ritorna il Roumiage - Rescountre Piemount / Prouvenço. Sabato 27 agosto alle ore 15 è in programma il convegno internazionale “Sulle spalle dei Giganti”, che presenterà al grande pubblico figure come Fabrizio De André, Gino Girolomoni, Gustavo Buratti, Gian Romolo Bignami, Mistral. Seguirà il concerto de “Ij amis di Tavio Cosio”, formazione che mette in musica le liriche di un importante autore cuneese quale è stato Tavio Cosio, farmacista di Melle. Alle 18 aperoumiage e, dalle 21, la notte del grande fuoco del “Fueiassìer”, atto finale dello spettacolo itinerante “Gigant”, portato in scena da attori e artisti di street-art, con la musica della formazione di provenzale Aragorn e il gran bal folk con i Barmenk. Domenica 28 agosto alle 15.00 a Sancto Lucio de Coumboscuro appuntamento con un artista di fama internazionale: Raphael Gualazzi. Il costo di accesso a posto unico è pari a 20 euro. Info: www.coumboscuro.org

Monge Day, giornata dedicata ai bambini e agli amici dei quattro zampe, è in programma domenica 28 agosto a Prato Nevoso. L’appuntamento è per le dieci del mattino nella Conca con esperti che daranno consigli per chi ha un cane e alle 11 ci sarà la squadra dell’unità cinofila della Polizia di Stato di Torino. Un’ora per dare un saggio della bravura di questi cani impiegati nei servizi più disparati: dal soccorso in montagna ai controlli antidroga, alla ricerca di sostanze esplosive. A mezzogiorno ci sarà “il pranzo del nostro amico a quattro zampe”, a seguire una caccia al tesoro per piccoli detective che scatterà alle 14. Poi alle 15.30 uno dei momenti più attesi: la sfilata canina. Una giuria premierà gli animali più belli in un evento aperto a cani di tutte le razze e taglie. Alle 16 torneranno protagonisti i cani poliziotto. Nella Conca per l’occasione saranno allestiti i gazebo riservati alla polizia e alla Monge dove si potranno trovare campioncini e gadget. Info: www.pratonevoso.com/monge e www.facebook.com/PratoNevoso

A Manta questo fine settimana è in programma la Festa patronale di San Leone. Sabato 27 serata con paella dalle 19 su prenotazione, alle 21 musica a Santa Maria del Monastero e dalle 22 Dj Set con Don Calo. Domenica 28 dalle 17 aperitivo con DJ set Faber Moreira e dalle 19 grigliata di carne con stuzzicherie tipiche. La festa prosegue lunedì 29 in serata con i Lou Tapage. Info: www.facebook.com/comune.manta

Musica e spettacoli

Ad Alba tutto è pronto per la manifestazione “Fino all’Alba”, in programma sabato 27 agosto con una serie di eventi in cui sui tre palchi allestiti nelle piazze del centro storico cittadino si alterneranno artisti e generi musicali diversi, adatti a ogni pubblico. La notte bianca di musica si svilupperà nel centro storico, tra piazza Rossetti, piazza Garibaldi e piazza Risorgimento. Sul palco di quest’ultima, penultimo evento di “WkUP 22”, salirà il rapper da dischi di platino Boro Boro, preceduto da MADJ. Gran finale intorno alle 23, sempre in piazza Risorgimento, con lo SHUFFLE PARTY. In piazza Garibaldi la Royal Party Band proporrà un revival dance anni ’70/’80/’90, concerto live durante il quale verranno proposti i più grandi successi dagli anni Settanta a oggi, tutti da ballare e da cantare, con un’alternanza sul palco di ballerini e spettacolari coreografie con oltre 50 costumi di scena. Piazza Rossetti ospiterà invece il djset di Antidote - NCL special event, con sonorità che rimandano al reggaeton e alla trapmusic. Info: www.comune.alba.cn.it

Si terrà sabato 27 agosto a Manta nella Chiesa di Santa Maria del Monastero il concerto "Fenoglio and the classical swing" organizzato dall'associazione Antidogma. Il concerto avrà inizio alle ore 21 e vedrà esibirsi il soprano Sang Eun Kim e i maestri Giuseppe Nova e Luigi Giachino, rispettivamente al flauto e pianoforte e riprodurranno lo swing americano caro a Beppe Fenoglio nell'anno in cui ricorre la nascita dello scrittore albese. Gli artisti sono conosciuti dal pubblico mantese per la spettacolare e applaudita performance dello scorso anno quando hanno riprodotto un omaggio alle opere di Ennio Morricone. L'amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare all'evento e ricorda che l'ingresso è libero. Info: www.facebook.com/comune.manta

Suoni della pietra, la rassegna organizzata dal Comune di Bergolo in collaborazione con altri centri dell’Alta Langa, prosegue fino all’11 settembre con interessanti appuntamenti. Sabato 27 agosto alle ore 21.15 a Pezzolo Valle Uzzone sul sagrato della chiesa di San Colombano si esibirà Manu Rosales, compositore, cantante e chitarrista da Buenos Aires. Info: www.comune.bergolo.cn.it

La XVI° edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival approda a Busca nei giardini comunali, nella Piazza Rossa, in via Umberto in questo fine settimana. Sabato 27 agosto andranno in scena gli spettacoli Neshikot e Circo Bipolar. Nel pomeriggio Mike Rollins con “Non è colpa mia”. In chiusura di serata la Compagnia di danza aerea Eventi Verticali. Chiusura il 28 agosto con gli spettacoli di microcirco e Neshikot. Nel pomeriggio in via Umberto ci sarà la musica di Prismabanda. Bingo con il suo nuovo spettacolo “Volar” sarà nella centralissima Piazza della Rossa. Ultimo appuntamento, la storica Compagnia il Melarancio con La Battaglia dei Cuscini, uno spettacolo di piazza esplosivo, divertente e di grande coinvolgimento con centinaia di leggerissimi cuscini multicolori che compaiono in scena e in una reazione a catena esplode la battaglia. Info e programma completo: www.festivalmirabilia.it

A Boves prosegue il ricco programma della festa patronale «San Bartolomeo». Sabato 27 agosto alle 21 vi saranno risate a volontà con lo spettacolo di cabaret con Stefano Chiodaroli. In questo spettacolo divertentissimo, l’artista porterà in scena diversi personaggi che lo hanno reso celebre negli oltre 30 anni di attività in televisione. Non solo il “panettiere” ma anche altre incredibili maschere tra cui il “Mago Abat Jour” e “Tempesta Ormonale”. Domenica 28 agosto alle 21 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Teatro senza Libret”, una girandola di dialoghi spiritosi, gag e battute fulminanti, ispirate al teatro di cabaret, in cui si alternano i componenti della compagnia bovesana, situazioni di vita ordinaria, portate all’esasperazione comica. Info: www.comune.boves.cn.it

Al Parco fluviale a Cuneo, aperto dal mattino alla sera, si trova "Zoè in città", circo contemporaneo che porta in città, fino a fine mese, spettacoli e concerti di artisti internazionali e performances che in alcuni casi vedono la loro prima assoluta proprio a Cuneo. Sabato 27 agosto alle 21 è in programma “La table”, spettacolo di circo contemporaneo. Domenica 28 agosto replica dello spettacolo alle 19.30. Alle 21 è in calendario la presentazione del Festival Paesaggi, fotografie e parole di Luca Nizzoli Toetti, chitarra di Denis Alessio. Info: www.zoeincitta.it

Appuntamento con la buona musica domenica 28 agosto a Frabosa Sottana, dove alle ore 21 si esibirà in concerto la Banda musicale di Mondovì. Diretto dal maestro Maurizio Caldera e con Paolo Tarolli al canto, il complesso si esibirà in Via Piave e offrirà un repertorio che andrà dalla musica classica a tanti altri generi. L’ingresso è gratuito e in caso di maltempo l’evento si terrà al Galapalace. Info: www.facebook.com/ComunediFrabosaSottana

A Sambuco per «Un sipario tra cielo e terra» domenica 28 agosto alle 18 in piazza Municipio si esibisce la Compagnia Rasoterra in «Happiness», spettacolo di circo contemporaneo e arte di strada, grazie anche a una bicicletta acrobatica, alla motosega che crea momenti di suspense. Ingresso gratuito. Info: https://comune.sambuco.cn.it/notizie/1405646/sipario-cielo-terra

Domenica 28 agosto a Murazzano alle 17, in piazza Umberto I, per la rassegna “Pomeriggi in musica”, è in programma il concerto di musica occitana con il Duo Sousbois e il gruppo Artusin. Locandina su: www.comune.murazzano.cn.it

Castelli aperti, natura ed eventi culturali

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Oltre ai castelli saranno accessibili beni storici, artistici e architettonici diffusi sul territorio della Granda in parte privati e in parte pubblici, che si raccontano grazie alle visite guidate. Anche questa domenica saranno numerose le opportunità per scoprire l’affascinante patrimonio storico cuneese.

Anche questa domenica saranno numerose le opportunità per scoprire l’affascinante patrimonio storico cuneese. Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra la Zizzola, i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo e Craveri, a Busca il Roccolo, a Caraglio il Filatoio. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Racconigi, di Serralunga d’Alba e di Saliceto. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica e la Pinacoteca Olivero. Info: www.castelliaperti.it

A Magliano Alfieri domenica 28 agosto torna l’iniziativa «Al Museo in Famiglia» al castello. Per tutta la giornata, all’ingresso si potrà acquistare un kit di gioco per scoprire i percorsi museali che si snodano tra le stanze del maniero: il Museo di arti e tradizioni popolari, con la sezione dei Soffitti in Gesso, e il museo dedicato al Teatro del Paesaggio delle colline di Langhe e Roero. Castello e museo sono aperti il sabato e la domenica e i giorni festivi dalle 10,30 alle 18,30 (ultimo ingresso alle 17,30). Info: www.barolofoundation.it/it

Domenica 28 agosto le visite al Castello Museo di Rocca de' Baldi saranno dedicate ad approfondire qualche curiosità sulla famiglia dei marchesi Morozzo della Rocca. Protagoniste di questo nuovo episodio della lunga storia del casato sono le donne della famiglia Morozzo. In una storia che spesso trascura il ruolo delle donne, gli archivi dei marchesi Morozzo della Rocca permettono di ricostruire situazioni e curiosità su donne sconosciute e di altre che, mogli e madri, contribuirono a sostenere e crescere uomini che della storia furono protagonisti.

Per questa ultima domenica del mese sarà aperta anche la Parrocchiale di San Marco grazie ai Volontari per l'Arte (ore 15-18). Info: https://museodoro.org/blog

A Camerana sabato 27 e domenica 28 agosto dalle 15 alle 18, visite guidate al centro storico con salita sulla torre medievale. Info: www.facebook.com/proloco.camerana

Per gli appassionati di birdwatching sabato 27 agosto l’associazione CuneoBirding organizza a Bric Lombatera, Paesana, in orario 9-16, “In volo verso l’Africa”, una giornata di avvicinamento alle osservazioni dei rapaci migratori aperta a tutti e a partecipazione libera. Osservazioni anche domenica 28 agosto dalle 9 alle 16 a Madonna del Pino, Demonte, in Valle Stura. Info: pagina Facebook Cuneobirding

Domenica 28 agosto, dalle ore 17 alle ore 18, presso il Parco Forestale del Roero, lago degli Aironi, andrà in scena un suggestivo ritorno al passato. Protagonisti saranno Vittorio Emanuele II di Savoia “in persona”, accompagnato dalla sua Bela Rosin. Il re, con costumi dell’epoca, tornerà a far visita al Roero proprio nel suo parco più grande, con entrata da Cascina del mago. Insieme a lui il giornalista e scrittore Gian Mario Ricciardi. L’incontro comincerà alle 17 con i saluti dei sindaci di Bra e Sommariva Perno, intervallati da intermezzi musicali e da un’introduzione storica condotta da Ricciardi. Dopo il secondo intermezzo musicale, si parlerà di Vittorio Emanuele e dei legami che ha avuto con i paesi del Roero, dove ha incontrato la Bela Rosin e ha soggiornato. L’ultimo momento musicale, con aperitivo con tutti i partecipanti, sarà alle 18. La musica sarà eseguita dal gruppo corale Cui ’d la frola, di Sommariva Perno. Info: https://parcoforestaledelroero.it e www.facebook.com/parcoforestaledelroero