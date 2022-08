All'Espaci Occitan tornano i corsi di lingua e cultura occitana

Con l’arrivo dell'autunno l’Unione Montana Valle Maira propone il secondo livello dei corsi frontali di lingua e cultura occitana alpina, finanziati ai sensi della Legge 482/99, Annualità 2020.

Per non lasciare che storia e tradizioni importanti vadano perdute. Il corso sarà aperto a tutti, residenti o non nelle valli, parlanti o meno la lingua d’oc, e partirà da giovedì 8 settembre.

Sono previsti 4 incontri da 2 ore, i giovedì dalle 17.30 alle 19.30, nelle date 8-15-22-29 settembre.

Il corso sarà tenuto da Rosella Pellerino, direttore scientifico dell’Espaci Occitan, nei locali dell’associazione dronerese, aperto a chi ha completato un percorso di primo livello frontale o on line. Prevede regole di letto-scrittura, approccio alle grafie classica e Escolo dòu Po, conversazione.

Il corso è gratuito e verrà attivato con un minimo di 5 partecipanti. Termine di iscrizione: sabato 3 settembre.

Per iscrizioni e informazioni scrivere a corsioccitano@gmail.com comunicando nome e cognome, data di nascita, residenza, professione e un recapito mail e telefonico. Informazioni anche al numero 0171.904075.

Nel mese di ottobre, sempre all'Espaci Occitan, partiranno inoltre i corsi di occitano on line di I, II e III livello, anche questi gratuiti e aperti a tutti. Per informazioni corsioccitano@gmail.com.