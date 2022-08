Peveragno e Solliès-Pont tornano a celebrare il gemellaggio

Si è tenuto nel corso del weekend, di nuovo in presenza, la celebrazione del gemellaggio tra Peveragno e Solliès-Pont.



Alcuni rappresentanti del Comitato per il gemellaggio, della confraternita della fragola e dell'amministrazione comunale di Peveragno hanno raggiunto ieri (venerdì 26 agosto) la cittadina francese per partecipare alla tradizionale Fête de la Figue.



Contestualmente si è tenuta la cena a base di fichi e la serata musicale in piazza Général de Gaulle. Nella mattinata di sabato la sfilata delle due confraternite.



"E' stato un piacere prendere di nuovo parte ai festeggiamenti e celebrare il gemellaggio tra i due Comuni - ha detto il sindaco di Peveragno Paolo Renaudi - . Davvero una gioia riprendere con le occasioni di socialità come questa, dopo due anni di stop".