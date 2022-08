Posti disponibili per chi vuole esporre la propria merce nel Mercatino artigianato e hobbisti di Monserrato

Ci sono ancora dei posti disponibili per chi volesse partecipare al Mercatino artigianato e hobbisti di domenica 11 settembre presso il Santuario di Monserrato, a Borgo San Dalmazzo. L’appuntamento è dalle ore 9 in poi.

Chi fosse interessato ad esporre prodotti tipici, manufatti artigianali e oggettistica può contattare l’associazione Santuario di Monserrato contattando il numero 340/2549768; o scrivendo una mail a: ass.santuariomonserrato@gmail.com

Ogni espositore dovrà presentare la propria richiesta, che sarà valutata dall’Associazione la quale si riserva di non accettare proposte non coerenti con lo spirito della manifestazione.

Non saranno prese in considerazione proposte relative a comune abbigliamento, biancxheria, prodotti tecnologici o per la pulizia della casa ed affini. Inoltre prodotti con marchio ed industriali in genere.

La manifestazione sarà completata da momenti di spettacolo con giocolieri, musica dal vivo, lotteria, mostra e spettacoli per bambini.