English Camp: all'I.C. di Dronero un particolare campo estivo prima dell'inizio della scuola [VIDEO]

A Dronero, un nuovo bellissimo progetto è stato realizzato alla scuola secondaria, prima dell'inizio dell'anno scolastico.



Entrando nell'edificio scolastico, l'entusiasmo dei tanti bambini e dei ragazzi che hanno voluto partecipare: ben una sessantina. In questa settimana (29 agosto - 2 settembre) la scuola si è trasformata in un campo estivo davvero particolare.



Giochi didattici, "action songs", attività sportive, laboratori artistici, "competition", attività creative, attività CLIL, traditional english games, attività teatrali e musicali, giochi di logica, storytelling interattivo, "water games" e "treasure hunt": tutto rigorosamente in inglese!



Si è trattato infatti dell'English Camp, campo estivo organizzato da Bell Beyond che ha visto, grazie nella tenacia della dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola e alla disponibilità degli insegnanti, la sua realizzazione presso l'Istituto Comprensivo dronerese.



A essere coinvolti i bambini dall'ultimo anno della scuola primaria fino ai ragazzi dell'ultimo anno della scuola secondaria.

Il metodo ludico-didattico utilizzato all’English Camp ha stimolato la produzione orale e motivato ogni studente ad esprimersi spontaneamente in inglese. La lingua inglese è venuta così acquisita e fissata in modo naturale, attraverso il gioco e le tante stimolanti attività. Un vero successo, anche in termini di socializzazione.

Quattro le insegnanti madrelingua che hanno seguito gli studenti durante questa settimana: Megan e Rachel (da Manchester), Roxane e Daniela (dal Sud Africa).Questo pomeriggio, venerdì 2 agosto, la festa finale con la presenza dei genitori. Ogni gruppo ha presentato la propria scenetta, naturalmente interamente in inglese."Bye bye. Se you soon!!" Anche in questo ultimo giorno si sono salutati così i bambini ed i ragazzi, sorridenti e portando con sé tutta la bellezza di questa loro avventura!