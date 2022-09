Ad Acceglio un seminario sull'emigrazione: storie ed esperienze tramandate

9:15 Presentazione e saluti del Sindaco di Acceglio, Giovanni Caranzano

Presentazione del Presidente Fondazione Acceglio, Agostino Forte 9:45 Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo:

Un confronto tra le due stagioni migratorie - Gigi Garelli

Storie sotto la polvere - Alessandra Demichelis 10:30 Giulia Ferraris e Giulia Serale - Fondazione Nuto Revelli: Chi non emigrava non era Gente 11:00 Pausa 11.10 Alberto Cavaglion - Università di Firenze:

Le Alpi come paesaggio incontaminato? 11:40 Romain H. Rainero (Università Statale di Milano), introduce Angela Michelis - Club Unesco di Cuneo, e CeSPeC:

’emigrazione italiana nel primo Novecento tra speranze e realtà 12:15 Laboratorio defunto Bib(H)icante - Primo intermezzo poetico:

Oratoria del Transito (parte prima) “Transito e confine fisico” 12:30 Pausa pranzo 14:30 Dott. Luca Giliberti - Dip. di Scienze Formazione Università di Genova:

Crisi dell’accoglienza e solidarietà ai migranti in transito sui confini europei 15:00 Dott. Simone Spensieri (etnopsichiatra) - Centro Frantz Fanon di Torino:

Confini e frontiere, identità e soggettività 16:00 Sara Hamssaoui e Gianluca Rapaccini - Collettivo 20k:

Riflessioni sulla grammatica del territorio di frontiera 17:00 Alessandro Armando (progettista sociale) - Caritas di Saluzzo:

L’esperienza della Caritas di Saluzzo nell’approccio alla migrazione 17:45 Angela Michelis (Presidente del Club per l’Unesco di Cuneo), Gianni Nicolì (Docente di pedagogia e Didattica – Cattolica di Brescia): Costruire luoghi di pace 18:20 Laboratorio defunto Bib(H)icante - Secondo intermezzo poetico: Oratoria del Transito (parte seconda): “Transito e confine metaforico” 21:00 Concerto dei Charé Moulâ 10:00 Italo Poma (Presidente Associazione AICVAS) - AICVAS (Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna) Migranti e antifascisti. Italiani nella Guerra di Spagna 10:45 Dott. Filippo Torre (dottorando in Scienze Sociali presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova) e Antonino Milotta (artista visivo e ricercatore) Proiezione del film “Il rituale del passaggio” 11:40 Centro Frantz Fanon di Torino Dipartimento di Sociologia audiovisuale Università di Scienze della Formazione di Genova Collettivo 20k Stefano Greco (disegnatore) Visioni e nuvole parlanti: i media raccontano le storie 12:30 Pausa pranzo 15:00 Conclusioni 16:00 Spettacolo teatrale e musicale - Testo di Daniela Bernagozzi adattato e interpretato da Elide Giordanengo. Musica di Nicolò Bottasso Il mio amico Giacu. Storia di Giacomo Olivero, di Chiappera, combattente nella Guerra civile spagnola