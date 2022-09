A Trinità iniziative culturali senza soluzione di continuità tra estate e autunno

Le attività ludiche e culturali del Comune di Trinità non hanno soluzione di continuità nel passaggio tra agosto, mese dedicato ai giochi dei cantoni e all'estate ragazzi, e settembre, mese di riavvio delle stagioni culturali legate all'editoria ed al teatro.

Il 26 agosto scorso si é infatti conclusa la lunga estate di bambini e ragazzi: undici settimane piene di attività, dal tennis alla piscina, il corso di riciclo creativo e l'incontro con Amnesty International sulle parole d'odio. Non sono mancati i momenti per i compiti delle vacanze, i tornei e il teatro.

Per il Sindaco Ernesta Zucco: "Un grande ringraziamento va a loro (gli animatori) mai spaventati, sempre presenti ed attenti ai bisogni dei bimbi, un importante lavoro svolto con professionalità e pazienza. Grandissimo grazie a Chiara che oltre ad onorarci Pasqua e Natale con i corsi di creazioni per adulti quest'anno si è cimentata con successo con i ragazzi rimasti entusiasti e soddisfatti. (...) grazie come sempre alla sempre costante presenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano. (...) Grazie infinite alla bravissima cuoca Laura che ha preparato pasti abbondanti e buonissimi".