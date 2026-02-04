"SBAM! Un percorso nella Pop Art": torna la visita guidata a Cherasco

Dopo il sold out di gennaio e il grande successo di pubblico, torna la visita guidata alla mostra "SBAM! Un percorso nella Pop Art", allestita nelle sale di Palazzo Salmatoris e nella Chiesa di San Gregorio di Cherasco. In risposta alla forte richiesta, è stato programmato un nuovo appuntamento proprio per il giorno di chiusura della rassegna, domenica 22 febbraio alle 16, che propone un affascinante percorso tra i grandi maestri internazionali e italiani del movimento.

A Palazzo Salmatoris i visitatori incontreranno le opere di Andy Warhol, Mario Schifano, Tano Festa, Enrico Baj e Mimmo Rotella, protagonisti di un dialogo vivace tra icone e simboli della società dei consumi, accompagnati da riflessioni sul quotidiano che rivelano come la Pop Art sia una delle correnti artistiche più iconiche e rivoluzionarie del Novecento. Nella Chiesa di San Gregorio sarà possibile ammirare il progetto "ICONS!", un'ampia esposizione che pone maggiore attenzione alla nuova tendenza della Cracking Art.

La visita guidata è concepita come un'immersione totale nella filosofia Pop, dove gli oggetti comuni, i fumetti e le icone mediatiche diventano il cuore pulsante dell'opera d'arte. Una guida esperta condurrà i partecipanti all'interno delle due sedi espositive alla scoperta delle opere, delle storie e dei retroscena che hanno reso iconico questo movimento, invitando a riscoprire come l'arte possa essere accessibile, divertente e profondamente legata alla vita di tutti i giorni.

Informazioni pratiche

Data: domenica 22 febbraio 2026 | Ritrovo ore 16:00 | Durata 1 h 30'

Luogo: Palazzo Salmatoris, via Vittorio Emanuele 31, Cherasco (CN)

Costo: 7€ aggiuntivi rispetto al biglietto di ingresso della mostra

Prenotazione obbligatoria presso l'Ufficio Turistico di Cherasco – 0172 427050

Orario mostre: mercoledì-sabato ore 9:30-12:30 / 14:30-18:30 | domenica e festivi ore 9:30-12:30 / 14:30-18:30

Biglietteria: intero € 12,00 | ridotto € 7,00 (cittadini cheraschesi con documento, over 65 con documento, ragazzi 16-25 anni con documento, studenti universitari, accompagnatori di persone con disabilità, forze dell'ordine, insegnanti, gruppi minimo 15 persone) | gratuito per under 16, possessori Tessera Abbonamento Piemonte Musei, diversamente abili, giornalisti iscritti all'albo, guide turistiche e accompagnatori abilitati.