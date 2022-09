Un successo la domenica di sport a Moretta

Una giornata all’insegna dello sport quella di domenica scorsa per Moretta. La mattinata si è aperta con la manifestazione ciclistica “La piccola Roubaix” dedicata ai piccoli appassionati delle due ruote. Il primo trofeo “Boita del Ghet” si è rivelato un grande successo, con la partecipazione di oltre 60 piccoli atleti suddivisi nelle varie categorie che hanno gareggiato lungo un circuito cittadino con partenza e arrivo in centro paese.

"Una bella pagina di sport – ha commentato il sindaco Gianni Gatti – che ha portato allegria e colore in paese. Un sincero ringraziamento va all’amico Tullio Chiavazza, promotore dell’iniziativa, grande appassionato di ciclismo".

Lo stesso Chiavazza, artigiano del legno e titolare della Boita del Ghet, aggiunge: "Il mio ringraziamento va a chi, enti e sponsor, hanno collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa. Un bravo speciale a don Gianluigi Marzo, che nel momento di sconforto di un giovane atleta, con le sue parole, lo ha incoraggiato, fatto sorridere e tramutato un momento triste in una lezione di vita che ha commosso molti presenti".

La giornata di sport è proseguita nel pomeriggio con l’iniziativa Sport in piazza, che ha portato in centro le principali associazioni sportive del paese e del territorio: calcio, basket, atletica, tennis, padel e anche gli sbandieratori del gruppo Le Nuvole.

"Sono stati davvero molti i bambini e i ragazzi che hanno preso parte all’iniziativa – ha commentato il consigliere comunale con delega allo sport Michele Alesso -. Grazie alla collaborazione del comitato commercianti è stata anche allestita una piccola lotteria, che ha messo in palio simpatici premi per i ragazzi che si sono cimentati in tutte le discipline sportive. È stato bello avere il centro paese invaso da famiglie e bambini per l’intera giornata".

PRIMO MEMORIAL EGIDIO INVERNIZZI

Mercoledì, alle 17, presso i nuovi campi di padel di Moretta, in via Fornace, accanto al tennis club, prenderà il via il primo trofeo di padel, memorial Egidio Invernizzi. Si tratta del primo torneo organizzato sui due nuovi campi (uno coperto) del padel center di Moretta, aperto alcuni mesi fa. La padel mania, anche a Moretta, ha già conquistato decine di appassionati. Il torneo avrà un montepremi di 2500 euro per l’Open maschile e di 500 euro per l’Open femminile. Iscrizioni 25 euro, 17 euro per gli under 16. Info (347-0552369).