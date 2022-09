Intervento dei Vigili del fuoco in corso Vittorio Emanuele a Cuneo: deceduta anziana signora

L’allarme è stato lanciato pochi minuti dopo le 20 di ieri sera, quando i carabinieri sono stati allertati in quanto un’anziana signora non rispondeva più alle chiamate di familiari e vicini di casa.

Giunti sul posto, nella centrale via Carlo Emanuele, a loro volta i militari hanno dovuto far intervenire una squadra dei vigili del fuoco di Cuneo per entrare nell’abitazione.

Intanto era arrivata anche un’equipe del 118 il cui personale, una volta entrato nell’abitazione, non ha purtroppo far altro che constatare il decesso dell’anziana donna, avvenuta probabilmente qualche ora prima.