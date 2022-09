Cuneo: una mostra con i bicchieri di plastica del caffè, riciclati dall'artista Domenico Olivero

L’associazione grandArte e il Parco Fluviale Gesso e Stura di Cuneo organizzano all’interno della rassegna HELP (Humanity, Ecology, Liberty, Politics) un progetto artistico con laboratorio che si svolgerà all’interno del Climate Change Camp, un campus per ragazzi di 4ª e 5ª elementare, realizzato nell’ambito del Programma Interreg Alcotra – PITER ALPIMED, che si terrà nella settimana dal 29 Agosto al

2 Settembre 2022.



L’evento si terrà nel pomeriggio di Venerdì 2 Settembre e vedrà la partecipazione dell’artista Domenico Olivero con un progetto scultoreo che coinvolgerà direttamente i ragazzi del Camp.

L’artista, in questo anno del progetto HELP dell’Associazione grandArte, ha deciso di realizzare un’opera apposita agendo sul proprio vissuto quotidiano con un’azione quasi performativa.



Tutti i giorni, dal 10 Gennaio al 30 Giugno 2022, ha conservato i bicchieri di plastica usati per la pausa caffè forniti dal distributore presente nel suo spazio di lavoro.



Un esercizio quotidiano, metodico, quasi meditativo, che ha prodotto una vasta raccolta di materiale, oltre 250 bicchieri, che viene ora trasformato e riattivato in un nuovo processo creativo, una minimale ed elegante scultura che rimanda all’opera storica della “Colonna infinita (Coloana fără sfârșit)” realizzata nel 1926 per la prima volta per il Salone alle Tuileries dallo scultore rumeno Constantin

Brancusi, un’opera che voleva essere un continuo sviluppo.



Questo progetto site specific evidenzia in “chiave artistica” la mole di plastica che una persona usa nell’arco di solo sei mesi. La riflessione che l’artista vuole portare all’attenzione di tutti e dei ragazzi riguarda la quantità di plastica prodotta all’interno di un’azienda di 400 colleghi. Ognuno dei colleghi può usufruire della

pausa caffè e produrre la stessa quantità di plastica, che risulta “infinita”.



Il materiale utilizzato viene poi smaltito e riciclato, attivando così un ciclo infinito che è l’aspirazione dell’opera artistica.



Questo spirito sarà condiviso con i ragazzi che saranno invitati a partecipare al principio del riciclo e del riuso dei materiali che utilizzano quotidianamente per trasformarli e riuscire a dargli una nuova vita e bellezza come può essere un’opera d’arte.



Il manufatto realizzato dal Camp, che si inaugurerà giovedì 8 Settembre alle ore 17, presso gli spazi della Casa del Fiume, Piazzale Walther Cavallera 19 - Cuneo, rimarrà in esposizione fino al 18 Settembre.



Giovedì 8 settembre alle 18.presso la Casa del Fiume in piazzale Walther Cavallera, 19 a Cuneo inaugurazione dell’opera ambientale "Riciclo Infinito" dell’artista Domenico Olivero. L’opera rimarrà in esposizione fino al 18 settembre dal lunedì al venerdì dalle alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30; il sabato, domenica e festivi 9-13.00 e 14.30-18.30 con ingresso libero, nel rispetto della normativa antiCovid.

Per informazioni: 0171 444 501