Torna il “Camin dal Sal” dell’Helicensis Fabula in versione pre autunnale. Tratti di percorso sulle Antiche Strade del Sale

Dal 1984 l’Helicensis Fabula ripercorre nel periodo estivo un tratto delle Antiche Strade del Sale, per ritrovare e conservare genuine tradizioni enogastronomiche di cui il sale era senz’altro elemento base primario ed indispensabile in ogni cibo.

Dopo il Convivium Magnum “ristretto” dello scorso dicembre, al quale è seguito quello quaresimale “di magro” dell’aprile di quest’anno, quale volontà di rinascita dalla pandemia e per proseguire su questo clima di cauta riapertura, il Gran Siniscalcato dell’Helicensis Fabula ha voluto ripristinare l’usanza del “Camin dal Sal”, con un’edizione pre autunnale che si svolgerà domenica 25 settembre 2022.

Il ritrovo scelto per la partenza della passeggiata è la zona vicina alla Chiesa Parrocchiale di Maria Vergine Assunta di Gaiola, proseguendo per i sentieri attrezzati dall’Associazione Lou Viol in direzione Valloriate, dove troveremo ristoro presso l’Albergo Ristorante 3 Colombe con alcune specialità tra le quali la pulenta nira, il prosciutto d’agnello, le raviole valouriane, la selvaggina.

La giornata è aperta a tutti, i consoci dell’Helicensis Faula, le confraternite Fice ed ai simpatizzanti e curiosi dell’attività della Consociazione.

Il costo per la partecipazione è fissato il € 35,00, vini compresi. Le prenotazioni sono gradite se arriveranno entro domenica 18 settembre 2022 all’indirizzo di posta elettronica helicensisfabula@libero.it indicando il numero dei coperti ed eventuali intolleranze.

“Sono contento – interviene Sergio Cavallo a nome del Gran Siniscalcato – per la ripresa della nostra attività, pur con tutte le cautele, per il Convivium “ristretto” celebrato il 5 dicembre scorso e per quello “di magro” del 3 aprile scorso”. “L’iniziativa organizzata per domenica 25 settembre intende valorizzare i nostri territori con una passeggiata e una scoperta delle eccellenze enogastronomiche delle nostre zone, è un modo semplice di fare cultura”

“Vogliamo tornare – conclude Sergio Cavallo – a vivere i nostri momenti di aggregazione tra di noi e con le consociazioni “in Fratellanza ed Amicizia”, per consolidare sempre di più i rapporti costruiti negli anni”.

APPREHENDE, COMEDE ET ESTO VIR!

La F.I.C.E., Federazione Italiana Circoli Enogastronomici, nacque a Savona nel 1974 da una idea di Francesco Mazzoli, dopo aver fondato uno dei primi circoli enologici in Italia.

Francesco Mazzoli fondò nel 1991 il Club dei 12 Apostoli dell’Enogastronomia, del quale fu Gran Maestro della Confraternita per 24 anni, fino al 2015 e successivamente come Presidente Onorario alla sua morte avvenuta il 26 giugno 2017 alla veneranda età di 97 anni.

La consociazione culturale enogastronomica Helicensis Fabula ebbe il primo atto di fondazione compiuto dai Consoci fondatori in occasione del “Convivium primum” il 26 novembre 1979; venne costituita il 26 maggio 1980, con atto nel Notaio Bollati; una storia che continua…

La Consociazione Helicensis Fabula, è la formula abbreviata di "Helices mespilaque comedientium Pedonensis Fabula Virum", denominazione latina della Consociazione pedonese delle Nobili Persone che banchettano insieme con lumache e nespole". Una singolare confraternita che si impegna a "mantenere, difendere e valorizzare" la tradizione culinaria ed economica delle sue manifestazioni tipiche più specifiche.