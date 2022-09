Beinette, fiamme nella cartiera: a fuoco un deposito di polistirolo

A fuoco la cartiera di Beinette, nella serata di oggi (venerdì 9 settembre).



L'allarme è stato dato da alcuni residenti verso le 22.30, colpiti non solo dalle fiamme (perfettamente visibili) ma anche dall'odore di bruciato e da un'alta colonna di fumo.



Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Cuneo, Morozzo e Fossano, e i carabinieri. Circa 170 famiglie beinettesi si sono viste privare della corrente elettrica.



Presente in via Granetti anche il sindaco Lorenzo Busciglio: "Ad andare a fuoco è stata larea della cartiera più vicina alle abitazioni, un deposito con del polistirolo, tanto che è stato toccato anche il tetto di una casa - ha detto - . Da tutta la serata diversi problemi di illuminazione hanno caratterizzato il centro del paese e le zone limitrofe. Si temeva il corto circuito generale ma per fortuna così non è stato".



Non si segnala, per fortuna, la presenza di coinvolti e feriti.