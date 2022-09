Gli appuntamenti in programma nella Granda per questo fine settimana di settembre

Ecco alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana. Molti di essi si svolgeranno all’aperto: consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione causati da eventuale maltempo.



- Eventi, fiere e manifestazioni

Continua a Montà d’Alba la “Sagra di Settembre”. Sabato 10 settembre in piazza San Michele alle 19 apertura dell’enoteca “Il Salotto”, alle 20 si potrà cenare al punto enogastronomico “TutapOstu” e alle 21 musica con Tuttafuffa. Domenica 11 stesso programma, alle 21 appuntamento con il tributo a Cesare Cremonini della band dei Maggese. Lunedì 12, al mattino ci sarà la rituale fiera commerciale e agricola di fine sagra in piazza Vittorio Veneto.

Info e menù delle due serate su: www.facebook.com/proloco.monta



Domenica 11 settembre presso Loc.Garombo il comune di Montelupo Albese, in collaborazione con Daniela Febino e il Collettivo Scirò, organizza una passeggiata con storie e musica dal titolo “Il lupo nel Bosco”. Piccini e grandi saranno impegnati in una ricerca del lupo con il racconto di alcune favole allestendo un laboratorio musicale. Appuntamento alle 17, ingresso libero e gratuito.

Info: www.facebook.com/montelupoalbese



Domenica 11 settembre torna la Grande rievocazione storica a Narzole, promossa dell'associazione Narzole20. La manifestazione torna indietro di trecento anni, fino al 1702, per ricordare la commissione della Pala d'altare della chiesa di San Rocco al pittore Sebastiano Taricco. Buona parte della popolazione di Narzole viene coinvolta nelle scene che si svolgono all'interno del nucleo storico di Narzole. L'inizio è previsto alle 10 del mattino, il paese sarà immerso nella nuova atmosfera per tutto il giorno, fino alle 18.30 con nuove scene teatrali, nuovi mestieri, nuovi personaggi e una Locanda settecentesca in cui fermarsi a gustare un delizioso pranzo d'epoca. Info: www.facebook.com/NARZOLe20



Ad Alba prosegue la festa della Madonna della Moretta. Il programma di sabato 10 sarà particolarmente ricco. Si partirà alle 14.30 con uno spettacolo di animazione per bambini. Alle 16 è prevista la benedizione dei più piccoli, con lancio di palloncini. Alle 19.30 spazio alla Polenta in amicizia su prenotazione. Alle 21.30 concerto dei Rains, ma la serata proseguirà fino a notte fonda con il djset dei Threejs. Domenica 11 alle 10.30 sarà celebrata la santa messa in onore dalla Madonna. Alle 11.30 ci sarà l’esibizione degli sbandieratori e musici del Borgo Moretta. Nel pomeriggio alle 15.30, spazio all’evento Amici in bici, passeggiata in bicicletta intorno ad Alba. Alle 20.30 si chiuderà con la processione per le vie della parrocchia, con la partecipazione della banda musicale Città di Alba. La festa si chiuderà lunedì 12 settembre.

Info: à www.parrocchiamoretta.it e www.facebook.com/santuariomorettaalba



Ad Alba il comitato Albauno organizza la festa Ri-party corso Piave. L’appuntamento è per sabato 10 settembre, dalle 19 alle 23.30: l’arteria principale del quartiere risuonerà con le note dei gruppi che si esibiranno dal vivo e i Dj set. Per quanto riguarda la musica, gli ospiti principali saranno i Timbales. Lungo la via suoneranno gruppi live di vario genere musicale mentre ci sarà spazio anche per ballare con i dj-set. L’animazione prevede anche street music, skaters, truccabimbi e punti degustazione dove assaporare ottimo street food. Per tutta la durata dell’evento i negozi potranno rimanere aperti. Alle 21, nell’area dei giardini Maestri del lavoro, salirà sul palco il comico Claudio Lauretta.



A Cherasco il Museo della magia sarà in festa in questo fine settimana per il simbolico passaggio di consegne dal fondatore Mago Sales, don Silvio Mantelli, al nuovo direttore, Walter Rolfo. Il museo resterà aperto sabato 10 settembre dalle 15 alle 18.30; domenica con orario 9.30-13 e 14.30-18.30 per le visite guidate su prenotazione e le dimostrazioni dei maghi nel piccolo teatro. Nella serata di sabato sotto l’Arco di Belvedere si terrà il Super mega magic show: alle 21 Rolfo presenterà diversi artisti e prestigiatori. Il biglietto costa 15 euro (12 fino a dieci anni) e comprende due estrazioni a premi. Domenica alla Messa celebrata da don Silvio nella chiesa di Sant’Agostino (ore 11) seguirà, dalle 15, intrattenimento in via Cavour.

Info: www.museodellamagia.it e www.facebook.com/museodellamagiacherasco



A Bergolo nel fine settimana prosegue il Festival delle culture africane, iniziativa che è parte del progetto europeo Africa EUnite, uno scambio internazionale, che coinvolge quaranta giovani di origini africane che vivono in diversi Paesi europei. Nel pomeriggio di sabato 10, lungo le vie del paese, ci saranno varie attività culturali per adulti e laboratori per i bambini, mentre alle 18.30 si parlerà della storia del continente dal punto di vista degli africani. Dalle 19.30 ci sarà la cena itinerante in via Roma, accompagnata dalla musica e dai balli della tradizione con il gruppo internazionale Djiammiafrica. La serata proseguirà, alle 22.30, con uno spettacolo pirotecnico in musica e dj set. Info: www.facebook.com/AssociazioneVagamondo

Domenica 11, alle 10, sarà celebrata la Messa al teatro della pietra prima della consegna del premio Fedeltà alla Langa e del concorso d’arte per sculture, ceramiche e mosaici “Bergolo: borgo di pietra”. Nel pomeriggio, alle 16.30, al teatro della pietra, andrà in scena il concerto conclusivo della rassegna Suoni della Pietra con il pianista Francesco Taskayali.

Info e locandina: www.comune.bergolo.cn.it



Domenica 11 settembre dalle 14.30 alle 18.30 torna l’appuntamento con Degusta La Morra, iniziativa che propone assaggi itineranti per le vie del centro storico di La Morra. Saranno circa venticinque i produttori locali presenti in via San Martino per raccontare e far assaggiare i propri vini. Nella stessa via sarà possibile acquistare il biglietto al costo di 15 euro e ricevere il calice in plastica per le degustazioni. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Info: www.cantinalamorra.com e www.facebook.com/cantinalamorra



A Castellar, Saluzzo, è in programma nel fine settimana “Una valle dei sapori”, una festa per scoprire i prodotti tipici locali come il ramassin, la mela della valle Bronda e il Pelaverga delle Colline Saluzzesi. Sabato 10 settembre alle 20 l’intero borgo si vestirà a festa per la “Cena sotto le stelle”, con i tavoli allestiti lungo via Maestra e le altre strade. Prenotazione obbligatoria. Nel corso della serata sarà presente lo stand del Consorzio Vini delle Colline Saluzzesi per l’acquisto di vini e digestivi al ramassin. Durante la cena, accompagnamento musicale assicurato dal gruppo “Le voci di montagna”. Domenica 11 settembre, alle 11, messa in onore della Natività di Maria, seguita nel pomeriggio dalla gara a bocce a petanque, a gironi con squadre a sorteggio, nell’area del campo sportivo. Alle 16, nell’area oasi degli spaventapasseri, giochi per bambini “scoppia il palloncino” e alle 18, al campo sportivo, conclusione della manifestazione con la “merenda sull’aia”. Info: https://visitsaluzzo.it/eventi/una-valle-di-sapori-2022-09-08



Il possibile passaggio di Annibale da Crissolo dopo aver valicato il colle delle Traversette sarà rievocato nel fine settimana con “Il segreto di Annibale”, evento di divulgazione culturale che avrà luogo nel comune di Crissolo, sabato 10 e domenica 11 settembre con la partecipazione di gruppi storici provenienti dalla Liguria, dall’Emilia Romagna, dal Veneto e dal Lazio. Sabato 10 settembre alle 10.45 apertura della manifestazione davanti al municipio. Alle 11 apertura campi storici e delle visite guidate. Alle 16 incontro con l’autore Pino Pace autore de “L’ultimo elefante”. Alle 17.30 fuochi antichi e danze propiziatorie. Alle 18 chiusura dei campi storici. Alle 18.30 rito “Benedizione dei guerrieri”. Domenica 11 settembre alle 10 apertura campi storici e visite guidate. Alle 11.30 aperitivo raccontato “La birra nell’antichità e la birra oggi”. Alle 15.30 fuochi antichi e danze propiziatorie. Alle 16 la battaglia “Hannibal ad Portas”. Alle 18 chiusura dei campi storici e conclusione della manifestazione. Info: www.comune.crissolo.cn.it



“Chantar e dancar” torna ad Ostana domenica 11 settembre. Ritrovo alle ore 9.15 in borgata Miribrart (Sant’Antonio) e partenza della camminata musicale che si dipanerà per gli antichi sentieri e le caratteristiche architetture del borgo. Il pomeriggio sarà animato con le danze storiche e tradizionali accompagnate dalla gara di ballo. “En convivéncia”, naturalmente. Sarà una passeggiata guidata ad “anello” adatta alle famiglie con partenza e ritorno dalla borgata Miribrart con canti collettivi in lingua occitana, accompagnati da incontri e approfondimenti sui luoghi visitati. Dopo il pranzo al sacco al Centro “Lou Pourtoun”, si scenderà ad Ostana per la seconda parte della giornata dedicata alle danze storiche tradizionali, con l’assegnazione del Premio di ballo Ostana 2022. Info: www.facebook.com/ostanacomunitaalpina



A Verzuolo il fine settimana è dedicato alla festa patronale del Nome di Maria. Sabato 10 settembre la serata sarà tutta dedicata ai festeggiamenti dei 40 anni della podistica “Valle Varaita”, con la “Serata Giallonera” in programma a partire dalle 20.30. Animazione musicale a cura di Dj Klok. Domenica 11 settembre, il pomeriggio e la sera saranno dedicati ai balli occitani, con il concerto del quartetto Folk En Rouge e Autre Chant. Nel pomeriggio, saranno a disposizione i truccabimbi della Croce Rossa. Tutte le serate si svolgeranno nella tensostruttura allestita in piazza Willy Burgo. Nel corso di tutti gli eventi sarà attivo il servizio bar con patatine, gnocco frutto e birra artigianale. Info e programma completo: www.facebook.com/proloco.verzuolo



Domenica 11 settembre, dalle 9 alle 19, al bioparco Acqua Viva di Caraglio si terrà il mercato delle eccellenze alimentari del territorio, organizzato da Slow Food “Cuneo e le sue valli”. Ingresso gratuito. Alle 10.30, laboratorio del gusto “Le Prelibatezze dell’alpe” con prenotazione obbligatoria; dalle 12, possibilità di degustare piatti freddi e caldi con le tipicità del territorio presso l’area ristorazione del parco. Ingresso gratuito. Nel parco è presente area giochi per i bambini con accesso gratuito e un lago balneabile con accesso a pagamento.

Info: www.facebook.com/comune.dicaraglio



A Fossano con lo Sbaracco sarà un fine settimana di shopping a prezzi eccezionali. Sarà l’occasione per acquistare i capi delle scorse collezioni, con il vantaggio del prezzo ancora più scontato. Sabato 10 e domenica 11 settembre porterà sotto i portici di via Roma bancarelle ed espositori carichi di abbigliamento per bambini e adulti, gioielleria, pelletteria, scarpe, occhiali e tanto altro.



Al Santuario di Vicoforte prosegue fino a domenica 11 settembre l’appuntamento storico con la Fera d’la Madona con quasi 200.000 metri quadri di area espositiva, con cinque settori tra ambulanti, macchine agricole, vetture nuove, spettacolisti e animali. E tante curiosità da scoprire, come l’esposizione delle fotografie storiche e di alcuni cartelloni che ripercorrono la storia secolare della manifestazione, allestita sotto la palazzata dall’associazione commercianti “Noi di Vicoforte”. Info: www.facebook.com/comunedivicoforte

Nei giorni della Fiera Kalata propone una promozione esclusiva per la visita alla cupola ellittica più grande del mondo. “Magnificat” attende i visitatori con biglietti in promozione. Info: www.facebook.com/www.kalata.it



A San Rocco Castagnaretta è in programma la 93ª edizione della Sagra di San Sereno dove saranno in mostra le eccellenze agricole del territorio, tra cui la carota di San Rocco. Sabato 10 settembre, a partire dalle 15,30, arriva il “Ludobus” con tanti giochi per i più piccoli. Alle 18 appuntamento con il “San Rock custom vintage car show”, alle 19 verrà aperto il grande banco di beneficenza che sarà in funzione per tutta la durata della manifestazione. Alle 22 ci sarà il concerto della band “Divina”. Domenica 11 settembre, alle 8 nel piazzale della Repubblica il 3° raduno nazionale “Vespa on the roc”. Nel pomeriggio, dalle 15,30 artisti circensi di “Fuma che ‘nduma” insegneranno a grandi e bambini come usare palline, piatti, tessuti, trapezi. Seguirà lo spettacolo della scuola di circo “Fuma che ‘nduma” e balli country. Alle 16, in via Aisone, si esibirà il gruppo musicale “I ciansunier”. Dalle 17.30 distribuzione, di “Polenta, bagna, sautisa, cotechin e bicer ed vin”. La domenica si concluderà con il concerto dei Trelilu.

Info: pagina Facebook Sagra di San Sereno.



Prosegue nel fine settimana fino a lunedì 12 la festa patronale di Madonna dell’Olmo. Sabato 10 settembre, a partire dalle 19, sarà servita una cena a base di polenta con spezzatino, salsiccia e formaggio. Alle 21 si aprirà una serata danzante animata dall’orchestra Luca Panama ad ingresso libero.Per i giovani, sempre a partire dalle 21, è in programma “L’estate addosso”, dj set by Isoardi con apertura bar giovani e serata cocktail. Domenica 11 settembre la festa riparte nel pomeriggio. Alle 14.30 si svolgerà l’esibizione delle atlete di Cuneo Ginnastica. Alle 15,15 il palco sarà delle ragazze “Cheerleader”, mentre, dalle 16,30, è prevista l’esibizione della scuola di danza Danzicherie. Alle 17.15 lezione aperta di hip-hop, dalle 17.45 lezione aperta di danza moderna e, infine, dalle 18.15, esibizione della scuola di danza Danzicherie. Alle 19 la seconda edizione del “Pizza party MDO” e, a seguire, alle 21, la musica live del gruppo “Tempo Divo” progressive rock band. Per tutta la durata della festa patronale sarà attivo il servizio bar. Info e programma completo: www.facebook.com/ProLocoMdO



Sabato 10 settembre ritorna a Cuneo la Ruota d’Oro Storica, manifestazione rievocativa dedicata ad auto d’epoca del mitico “rally terribile” che si disputò sulle strade cuneesi tra gli anni ‘50 e ‘80.

Sono attesi cinquanta equipaggi, che si sfideranno sul filo dei centesimi di secondo nelle circa 50 prove di abilità cronometrate lungo le strade del cuneese e delle valli Gesso e Vermenagna. Dopo la partenza, in piazza Galimberti, gli equipaggi e le loro vetture affronteranno un percorso di circa 170 chilometri nei territori dei Comuni di Beinette, Peveragno, Boves, Borgo San Dalmazzo, Andonno, Roaschia, Roccavione, Robilante, Vernante e Limone prima del rientro previsto per le 17, sempre in piazza Galimberti dove saranno esposte auto e moto del passato. La giornata si concluderà con la cena di gala. Info: www.ruotadoro.it



- Appuntamenti con la solidarietà

Sabato 10 settembre, alle 21.30 in piazza Turletti a Savigliano, è in programma l’evento musicale Randall Voci dalla strada, con la partecipazione di giovani autori di canzoni, diretto e presentato da Ilaria Lorefice. L’iniziativa, che vedrà come ospite il performer Alp King, è dell’associazione Amici dei mici, organizzata nell’ambito del progetto Csv L’officina tecnologica. L’ingresso è libero, in caso di maltempo la manifestazione si sposterà sotto l’Ala di piazza del Popolo. Sarà una serata all’insegna della musica con l’esibizione di giovani tra i 18 e i 29 anni che avevano partecipato alla call estiva dell’associazione inviando i loro pezzi musicali e le loro poesie. L’intento è di avvicinare i ragazzi all’associazione, che vorrebbe coinvolgere giovani digital coach capaci di supportare i volontari nel processo di digitalizzazione, fondamentale oggi per comunicare la propria mission.

Info: pagina Facebook Amici dei Mici ODV Savigliano.



A Racconigi sabato 10 settembre appuntamento con “Note in Castello”, una serata di solidarietà, con musica e danze. Per l’occasione, alle 14, in piazza Castello, è atteso l’arrivo del gruppo di ciclisti dall’ospedale Regina Margherita di Torino e alle 20.45 si accoglieranno alcuni bambini del presidio pediatrico che porteranno la “Fiaccola della Speranza” e accenderanno simbolicamente il grande braciere. Durante l’evento, sullo sfondo del castello sabaudo, esibizioni dell’orchestra inclusiva 5-70 di “Crome in Movimento” diretta da Valentina Facella e del gruppo di ballerini di “W la Danza” e “Out of dance”, sotto la direzione artistica del maestro Alessandro Farotto. L'incasso della serata, a offerta libera, sarà devoluto all’associazione Oncologica Pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita di Torino.

Info: www.facebook.com/ufficioturistico.racconigi



Ad Ormea sabato 10 settembre appuntamento con la cena del volontario, il cui incasso sarà devoluto ai Vigili del Fuoco e alla squadra AIB di Ormea. Presso la Nuova Area della Proloco (Giardino dell'Amicizia) sarà un sabato sera all'insegna dell'amicizia e della solidarietà. Dalle 19.00 i Vigili del Fuoco della squadra AIB di Ormea insieme alla Proloco prepareranno il menu per mangiare tutti insieme. Musica con DJ Guido. Prenotazione obbligatoria.

Info: www.facebook.com/Pro-loco-Ormea



Corri sotto le torri, manifestazione sportiva podistica non competitiva, giunta alla 14ª edizione, andrà in scena ad Alba domenica 11 settembre, organizzata da Triangolo Sport. Si partirà alle 9.40 con la corsa di un chilometro per agli under 14. Alle 10 scatterà la corsa podistica non competitiva di 8 km per le vie della città. Partiti i corridori, i “camminatori” potranno optare per un percorso di 4 oppure di 8 km. Sarà una manifestazione ricca di sorprese, con musica, ristori, gadget, gruppi sportivi e danzanti e molto altro. Prevista anche una raccolta fondi per l’adozione di una stanza del Nuovo Ospedale Alba Bra. Info, percorso e regolamento su: www.triangolosport.it e www.facebook.com/TriangoloSportEventsInLangheMonferratoRoero



A Canale appuntamento domenica 11 settembre alle 14 presso il campo sportivo “Malabaila” con “La partita più bella del mondo”, evento di solidarietà con l’intero incasso della giornata devoluto a Casa Ugi per sostenere i suoi progetti in favore di bambini e ragazzi con malattie oncologiche.

A scendere in campo saranno la “100% Ugi”, squadra composta da ragazze e ragazzi “off therapy” guariti da tumore pediatrico, l'Asd Canale Academy e il Perosa Argentina. Alle 17, invece, sarà la volta dell'incontro tra la Canale Academy All Stars e la UGI ODV & Friends, a cui prenderanno parte medici e personalità del mondo delle istituzioni, dello sport e dello spettacolo. Tra i nomi attesi Willie Peyote, l'artista Valerio Berruti che ha già firmato il manifesto celebrativo dell'evento: ma anche, tra gli accreditati, lo chef Davide Palluda, i tiktoker Pietro Morello e Tommy Cassi, Johnson Righeira, la band “sanremese” degli Eugenio in Via di Gioia, lo stesso presidente regionale Alberto Cirio e il calciatore Hernanes oltre ad alcune “vecchie glorie” di Torino Fc, Juventus e Parma.

Info: www.facebook.com/ugiodv



A Bagnolo Piemonte nel pomeriggio di domenica 11 settembre è in programma la manifestazione podistica “Corri con il Maria Pia” per raccogliere fondi a sostegno delle attività didattiche e ludiche proposte della Scuola paritaria dell’infanzia “Principessa Maria Pia”. L’iniziativa prevede una corsa podistica ed una camminata non competitiva, libere a tutti, che si svolgeranno su un unico percorso cittadino ad anello (95% asfalto – 5% sterrato) con un dislivello positivo di 80 metri. Al termine si terrà un’estrazione di premi per tutti i partecipanti, grandi e piccoli.

Info e programma: www.facebook.com/principessamariapia



“A spasso per Villanova” è la camminata solidale organizzata dall’Avas Fidas Monregalese

per domenica 11 settembre. Dalle 14.30 ci si ritroverà in p.za Filippi per il via alla passeggiata, lunga circa 7 km. Alle 16.30, la manifestazione si concluderà con una merenda per tutti. La quota di iscrizione è di 5 euro (gratuito per i bambini ino a 10 anni). L’evento ha il patrocinio del Comune, in collaborazione con la Casa di riposo a cui sarà devoluto il ricavato.

Info: www.facebook.com/FIDASmonregalese



- Spettacoli, cultura e concerti

Ad Ormea sabato 10 settembre alle 21 nella Sala della Società Operaia si esibirà Ginevra Di Marco, accompagnata da Francesco Magnelli alle tastiere e Andrea Salvatori alle chitarre. “Donna Ginevra e le Stazioni Lunari” è uno spettacolo che ripercorre gli ultimi dieci anni della ricerca musicale di Ginevra Di Marco, volta a scoprire e riscoprire pezzi della tradizione popolare a partire dal bacino del Mediterraneo fino alle coste del Sudamerica e oltre. Ingresso libero.

Info: www.comune.ormea.cn.it



Sabato 10 settembre alle 21 sul palco dei Giardini Della Rocca a Bra è il programma “Le janare”, spettacolo di danza tra sogno e mistero, mito e magia con sirene e streghe, vergini e valchirie. La janara, nelle credenze popolari dell'Italia meridionale, e in particolare dell'area di Benevento e dell'Irpinia, è una delle tante specie di streghe che popolavano i racconti appartenenti soprattutto alla tradizione del mondo agreste e contadino. Info: www.turismoinbra.it



Sabato 10 settembre a San Michele Mondovì alle 20.30, in via Nielli 100, appuntamento con il concerto “Se sapessi il bene che ti voglio” delle Madamè, un gruppo di musica della tradizione interamente al femminile che si accompagna con fisarmoniche, chitarra e percussioni.

Info: pagina Facebook società Operaia di Mutuo Soccorso.



In occasione del Centenario della nascita di Beppe Fenoglio sabato 10 settembre alle 21 il Teatro Sociale G. Busca di Alba ospiterà lo spettacolo “Qnclps Questi Non Ce Li Possiamo Scordare. Storie partigiane di quei ragazzi che si diedero alla macchia” con testi tratti da Beppe Fenoglio, Pietro Chiodi, Enzo Biagi, Emilio Sarzi Amadé, Italo Calvino e Giorgio Bocca. Lo spettacolo, a ingresso libero previa prenotazione, pone l’accento sulle scelte, i timori e le speranze che hanno portato quei giovani vissuti nel ’43, alla decisione d’intraprendere la strada della Guerra di Liberazione. Info e programma completo sul sito: www.beppefenoglio22.it dove sono riportati tutti gli eventi “Cent’anni di Beppe”.



Appuntamento con lo spettacolo “Il gatto con gli stivali” della compagnia Tieffeu di Perugia a Cuneo, domenica 11 settembre, per la rassegna di teatro per famiglie e ragazzi “Incanti in città”. L’evento si svolgerà alla Casa del Quartiere Donatello alle 17.30. I biglietti saranno disponibili al botteghino a partire da 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. In caso di pioggia sarà annullato. Prima dello spettacolo, a partire dalle 16, ci sarà la possibilità di partecipare al laboratorio “Riciclagiocando”, in cui tanti materiali di recupero verranno trasformati in burattini, marionette, teatrini ed altre figure. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio



Appuntamento a Sant’Albano Stura domenica 11 settembre alle 18 con il concerto del gruppo Le Madamè, quartetto di fisarmoniche e percussioni tutto al femminile che esegue un repertorio di canzoni popolari, di lavoro, d’amore, di emigrazione, di briganti... Appassionanti ballate, arricchite dagli arrangiamenti originali della band piemontese. L’appuntamento è alle 18 nel verdeggiante parco Olmi. Seguirà alle 20 una cena a base di antipasti, pasta al sugo, formaggio e dolce con la Proloco su prenotazione. Info: www.facebook.com/prolocosantalbano1



Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival chiude questa edizione a Savigliano, sabato 10 settembre a partire dalle ore 15.30 con una programmazione dedicata alle famiglie nella cornice del Museo Ferroviario Piemontese. In programma il Teatro Viaggiante della Famiglia Mirabella alle 15.30, Volar di Bingo alle 16 e, in conclusione, la Battaglia dei Cuscini con il Melarancio. www.festivalmirabilia.it



Il Duo Maclé, formato da Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi, sarà protagonista del concerto di pianoforte a quattro mani intitolato “Vocalità, virtuosismo e danza” nel suggestivo parco del Castello della Manta, sabato 10 settembre alle 17,30. Il concerto, ad ingresso libero, propone una sorta di incursione eclettica nel mondo del teatro: dal melodramma di Giuseppe Verdi, ai balletti di Igor Stravinskij, attraversando l’estro e il virtuosismo rivoluzionario di Gioachino Rossini. Il programma prevede frammenti musicali tratti dalle più conosciute opere di Giuseppe Verdi: Macbeth, Rigoletto, Traviata. Seguiranno le notissime “ouvertures” delle opere di Rossini tratte da "La Gazza Ladra" e "Il Barbiere di Siviglia". Il concerto si concluderà sulle note della prima parte de “La Sagra della Primavera" di Igor Stravinskij. Concerto ad ingresso libero.

Info: www.facebook.com/antidogmamusica



Torna il Pavese Festival a Santo Stefano Belbo con tanti ospiti. Sabato 10 settembre appuntamento con Luigi Dal Cin alle 11, che presenta Negli occhi di Luna, i falò. In attesa del concerto di Fiorella Mannoia delle 21.30, dalle 18 sono previsti il tributo a Gipo Farassino e la performance multimediale. Domenica 11 settembre si riparte con dei workshop di fotografia stenopeica. Alle 11 gli autori Pietro Giovannini e Maurizio Beucci presenteranno il libro “Impossible Langhe”. Alle 21 si esibirà Omar Pedrini in piazza Umberto I, ospite del Pavese Festival per il terzo anno consecutivo, quest'anno in veste di trio elettroacustico con Davide Apollo, voce, e Simone Zoni, chitarra elettrica. Alessandro Haber leggerà una selezione di poesie che raccontano la donna di Pavese. Tutti gli eventi del Pavese Festival sono gratuiti, ad eccezione del concerto di Fiorella Mannoia. Programma completo e aggiornamenti su www.facebook.com/FondazioneCesarePavese e www.fondazionecesarepavese.it



Bra celebra il centenario della nascita di Gina Lagorio tra i personaggi che più hanno contribuito a far conoscere la città della Zizzola. Domenica 11 settembre è prevista una passeggiata storico-letteraria nei luoghi di Bra citati nei suoi racconti o legati alla biografia dell’autrice.

Cetta Berardo, curatrice della rassegna, e Igor Bergese, musicista e compositore, autore della Serenade pour une femme interieure dedicata a Gina Lagorio, delineeranno una mappa intessuta di emozioni. “Passeggiando con Gina” è aperto a tutti. Il ritrovo è previsto per le 15.30 in piazza Caduti per la libertà e si concluderà nel foyer del Politeama con una dolce sorpresa.

Info: www.turismoinbra.it/a-passeggio-tra-i-racconti-di-gina-lagorio



Domenica 11 settembre alle 15.30 in Piazza del Popolo a Manta si terrà l'evento "Acustica + Jego". Il concerto vedrà protagonisti gli "Acustica", storica band cuneese che vanta centinaia di concerti e quattro dischi all'attivo, insieme alla "Jego band", con un mix nato per fare divertire il pubblico. Il costo dell'ingresso è di 7,00 euro e sarà versato interamente il giorno del concerto.

Info e modalità di prenotazione: www.facebook.com/ProlocoManta



Appuntamento questo fine settimana al Castello della Manta per la “Giornata del Panorama” organizzata dal FAI. Sabato 10 settembre è in programma la visita in notturna al bosco che circonda il Castello, lungo i sentieri illuminati dalla luna piena annoverati nella biosfera del Monviso patrimonio dell’Unesco. Domenica 11 settembre le visite guidate al Castello con affacci dal rivellino e dal giardino delle palme si susseguiranno per l’intera giornata più una speciale visita per famiglie tra Castello e bosco. In collaborazione con la sezione saluzzese del CAI, si potrà inoltre partecipare a un’escursione sugli antichi sentieri della collina in compagnia delle guide del CAI e con Linda Cottino, giornalista, scrittrice, autrice di Nina devi tornare al Viso, racconto dedicato alla prima ascesa di una donna sul Monviso. E ancora, Vie di Natura e Cultura proporrà percorsi di trekking e passeggiate pomeridiane per osservare il paesaggio intorno al maniero, parte integrante dello straordinario patrimonio culturale del territorio, prezioso elemento identitario, ma anche ambiente di vita quotidiana. Info: https://fondoambiente.it/eventi/giornata-del-panorama-al-castello-della-manta