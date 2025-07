Mataria ‘d Langa, Roddino ospiterà la 34ª edizione dal 18 al 20 luglio

Dal 18 al 20 luglio 2025, Roddino, piccolo borgo nel cuore delle Langhe, ospiterà la 34ª edizione di Mataria ‘d Langa, il festival che si distingue da sempre per il suo spirito di comunità, la passione dei suoi volontari e la capacità di unire la musica, l’arte e la cultura in un evento che cresce ogni anno, pur mantenendo il suo legame autentico con il territorio.

Una festa che parla di comunità. La Festa Balcanica e l’incontro tra culture

Quest’anno, Mataria ‘d Langa vuole celebrare l’importanza dell’interazione tra diverse comunità, senza forzare l’integrazione, ma creando uno spazio in cui le identità possano dialogare liberamente. La Festa Balcanica del 18 luglio sarà la terza edizione di un evento speciale, che vedrà la partecipazione di Lidiya Koycheva e della sua Balkan Orkestra, un incontro fra la tradizione musicale dei Balcani e la comunità di Roddino.

Non si tratta solo di una serata musicale, ma di un momento in cui diverse culture e persone si incontrano e si arricchiscono reciprocamente, favorendo un dialogo profondo che parte dalla musica e si espande verso la vita di tutti i giorni.

“Roddino ha una forte presenza di persone arrivate qui negli anni corsi dalla Macedonia. - sostiene Giancarlo Gilardi, presidente della Pro Loco di Roddino, che organizza Mataria d’Langa - Ma è l’intero territorio in realtà che beneficia del lavoro di cittadini originari dell’est Europa. Parliamo di persone che non solo lavorano, ma hanno deciso di su famiglia qui e grazie a questa scelta contribuiscono alla crescita sociale del territorio, non solo economicamente, ma anche culturalmente.”

La festa, che vede anche il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle famiglie macedoni residenti a Roddino e nelle borgate vicine, è il cuore pulsante di un festival che ogni anno rinnova il suo impegno a favore dell’interazione tra le culture, costruendo una comunità aperta, accogliente e capace di condividere e celebrare le proprie diversità.

Un’edizione che cresce: maggiore spazio alla musica, alla cultura e alla comunità

Mataria ‘d Langa 2025 offrirà una varietà di performance musicali e culturali che spazieranno dal rock al funk, dal folk alla musica balcanica.

La Festa Balcanica del 18 luglio vedrà la presenza trascinante di Lidiya Koycheva e della sua Balkan Orkestra, portando le calde sonorità dell’Est Europa a Roddino. Accanto a loro anche la Positive Music Band.

Il 19 luglio, invece, il palco sarà occupato dal funk e dal blues di Paolo Bonfanti and Crescent City Funk e dalla potenza dei Gang, che festeggeranno i 30 anni dal loro primo concerto a Roddino.

Porteranno quell’energia e quella coerenza musicale che li ha resi leggendari all’interno della piccola grande storia del rock italiano.

A chiudere la maratona musicale, il 20 luglio, ci saranno i Navenera, guidati da Marco Ciusky, che accompagneranno il pubblico attraverso un sound ricco di rock, psichedelia e world music.

Altra ricorrenza per questa edizione di Mataria. A ben 33 anni dal primo concerto a Roddino tornano i Loschi Dezi di Luca Morino, diventati celebri per il loro mix unico di rock, punk e ritmi popolari.

A chiudere sarà Dente, cantautore raffinato che affascinerà la platea con la sua voce inconfondibile e le sue storie intime, che riescono sempre a toccare corde profonde nell’animo degli ascoltatori. Il Loschi Dezi furono i primi a salire sul palco di Mataria ‘d Langa il 22 luglio 1992.

“Un festival che offre non solo spettacoli dal vivo di altissimo livello, ma anche un’occasione per ascoltare e scoprire nuove sonorità e talenti. - sottolinea Marco Andriano, Sindaco di Roddino - Qui nel recente passato abbiamo potuto ammirare musicisti straordinari come Lucio Corsi e Coca Puma, perchè Mataria’d Langa è diventato nel tempo il punto di incontro per tutte quelle realtà musicali, che con il loro sound raccontano storie di cambiamento, visione e passione.”

Un festival che stimola la riflessione e l’azione.

Il festival non sarà solo un’occasione di svago, ma anche un’opportunità per riflettere sui grandi temi del nostro tempo. Quest’anno, infatti, Mataria ‘d Langa apre un dibattito sul valore del dissenso e sulla responsabilità sociale che ognuno di noi ha nel prendere posizione su temi che ci riguardano tutti.

Il tema "Diritto o Dovere al Dissenso? Responsabilità e visione" invita il pubblico a interrogarsi sul ruolo del dissenso come forma di responsabilità sociale, capace di influire sul nostro modo di vivere, lavorare e pensare.

“Il dissenso - ribadisce Marco Andriano - non è solo un atto di opposizione politica, ma una spinta per il cambiamento, la rivoluzione del pensiero e delle azioni quotidiane.”

Il festival ospiterà incontri letterari e dibattiti che si concentreranno sul tema del dissenso. Parteciperanno, tra gli altri, lo scrittore e storico Carlo Greppi, che presenterà il suo nuovo libro "Figlia mia", sulla vita di Franca Jarach, e Boban Pesov, scrittore e fumettista roddinese, che presenterà il suo graphic novel “C’era una volta l’Est”.

In occasione dei 30 anni dei Gang a Roddino, sarà presentato anche il libro “Sottotraccia”, opera di Paolo Di Nicola che racconta i Gang visti dagli occhi dei loro fans.

Vi aspettiamo a Roddino dal 18 al 20 luglio 2025.

Visitate il nuovo sito del Festival e seguiteci sui nostri canali social per rimanere aggiornati sul programma e per acquistare i biglietti.



Per approfondimenti: info@matariadlanga.it