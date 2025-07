Quinto appuntamento del ciclo "Sapere i Sapori" dedicato alla frutta fresca

La Delegazione FAI di Cuneo presenta il quinto appuntamento del ciclo "Sapere i Sapori", dedicato alla scoperta delle eccellenze alimentari del territorio attraverso un approccio scientifico e sensoriale. Mercoledì 9 luglio, alle ore 20.45, l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari (DiSAFA) di piazza Torino 3 ospiterà un evento straordinario dedicato alla frutta fresca di stagione.



Si segnala che l'evento è stato anticipato al mercoledì rispetto alla data inizialmente comunicata.



L'incontro si inserisce nel progetto di Public Engagement "Le culture del Cibo (CUBO)", realizzato in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Cibo ed Antifrode (CIBAN) dell'Università degli Studi di Torino. Un'iniziativa che mira a creare un ponte tra il mondo scientifico e la comunità, valorizzando le tradizioni agroalimentari locali attraverso la conoscenza.





Un'esperienza multisensoriale in tre atti





La serata si articolerà in un percorso di scoperta che coinvolgerà tutti i sensi, guidato da esperti di diversi settori:

Analisi della materia prima: agronomi e nutrizionisti accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle origini della frutta cuneese, svelando i segreti delle diverse varietà, i processi di coltivazione e le trasformazioni che avvengono durante la maturazione. Un viaggio dal campo alla tavola che rivelerà le peculiarità che rendono ogni frutto unico.

Scoperta delle proprietà: il focus si sposterà sui benefici per la salute, esplorando le proprietà vitaminiche e antiossidanti della frutta fresca, il suo impatto sul benessere fisico e mentale. Gli esperti di nutrizione forniranno preziose indicazioni su come scegliere e consumare questi alimenti in modo consapevole.

L'arte della degustazione: la serata culminerà con una sessione di degustazione guidata da assaggiatori professionali, che insegneranno ai partecipanti a riconoscere le diverse tipologie di frutta, a distinguere le note di sapore e a valutare la qualità di questi straordinari prodotti della natura.





Un progetto di valorizzazione territoriale

"Sapere i Sapori" rappresenta molto più di una semplice degustazione: è un'occasione per riscoprire il legame profondo tra territorio, tradizione e innovazione scientifica. Come sottolineano gli organizzatori, l'obiettivo è quello di "stare a tavola con una nuova consapevolezza", coniugando il piacere della scoperta con la conoscenza approfondita dei prodotti locali.



L'iniziativa si inserisce in un ciclo di sei incontri che proseguiranno nei prossimi mesi, sempre presso la sede cuneese del DiSAFA, per esplorare le diverse eccellenze alimentari del territorio piemontese.



"Questo tipo di conoscenza si inserisce perfettamente nella missione del FAI" - sottolinea Roberto Audisio, Capo Delegazione FAI di Cuneo. - La frutta, in quanto dono della natura, è un prodotto dell'ambiente da conoscere e tutelare. Comprendere le sue caratteristiche, i processi di coltivazione e il valore nutrizionale significa sviluppare una maggiore consapevolezza del nostro rapporto con il territorio che ci ospita. È proprio questo approccio integrato - che coniuga la tutela del paesaggio con la valorizzazione delle sue produzioni - che rappresenta l'essenza della nostra attività".







Informazioni pratiche:

Quando: Mercoledì 9 luglio 2025, ore 20.45

Dove: Aula Magna DiSAFA, Piazza Torino 3 – Cuneo

Contributo: Contributo suggerito a partire da €. 10,00 - Iscritti FAI €. 8,00 (interamente devoluto al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano - per sostenere la missione di tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e naturalistico del Paese).

Possibilità di iscriversi al FAI in loco (tessera FAI) e partecipare all’incontro come ospiti.

Prenotazioni suggerite: faiprenotazioni.fondoambiente.it

L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Cuneo e il contributo della Fondazione CRC.

